Kızılay'dan hayatını kaybeden şehitler anısına kan bağışı kampanyası

Kampanyayı duyan vatandaşlar ise kan vermek için seferber oldu.

Türk Kızılayı Sancaktepe Şubesi, dün yaşanan helikopter Kazasında hayatını kaybeden şehitler ve yaralı kurtulan asker için kan bağışı kampanyası düzenledi. Yaralı askerin tedavi gördüğü Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi önüne bağış için Kızılay çadırı kuruldu. Kampanyayı duyan vatandaşlar kan vermek için seferber olurken kısa süre içinde çok sayıda ünite kan toplandı.

Kampanyaya ilişkin bilgi veren Sancaktepe Kızılay Şube Başkanı Cihan Yalçın, “Elim bir kaza sonucu şehit olan askerlerimiz anısına ve yaralı olan askerimiz için kan bağışı kampanyası düzenliyoruz. Halkımızın desteğiyle bağış organizasyonumuz devam ediyor. Bugün ve yarın devam edecek. Kan ile ilgili bir sorunumuz yok. Vatandaşlarımızın teveccühüne kalmış” dedi.

Kampanyayı duyunca geldiğini söyleyen Ferit Yağ isimli vatandaş , ”Yaralı asker için kampanya başlatılmış. Ben her zaman kan veriyorum . Görünce geldim” dedi.

Kan bağışı yapan başka bir vatandaş ise, "Dün şehit olan askerimizin anısına ve hala yoğun yoğun bakımda tedavisi süren askerimiz için kan vermek üzere bulunuyoruz. Türk Kızılayı otobüsünü görüp kan vermek için müracaatımızı yaptık. Kahraman askerlerimiz ve şuan yoğun bakımda olan askerimiz için kan veriyoruz" diye konuştu.