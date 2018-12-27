Kızılay'dan hem yatırım hem iyilik projesi

Dünya çapında mazlumlara yardım eli uzatan Kızılay'a destek için KT Portföy ve Kızılay, Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu'nu hayata geçirdi. Projenin tanıtımı kapsamında basın toplantısında konuşan Kızılay Başkanı Kerem Kınık, “Türkiye'de ve dünyada bilinen modelin yanında ilave bir iyilik eklemiş olduk” dedi.

Kızılay ve KT Portföy, Kızılay'ın finansman kaynaklarına yönelik düzenli ve sürdürülebilir destek sağlamak amacıyla Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu'nu kurarak, toplumun her kesimine ulaşabilmek için TEFAS aracılığıyla bütün yatırımcıların hizmetine sundu. Yatırımcılar bu vasıtayla gelecekleri için yatırımlarını altında değerlendirirken, yardım bekleyen ihtiyaç sahiplerine Kızılay aracılığıyla ulaşma imkanı bulacaklar. Projenin tanıtımı kapsamında düzenlenen basın toplantısında konuşan Kızılay Başkanı Kerem Kınık, projenin örnek teşkil ettiğini belirterek, “Türkiye'de ve dünyada bilinen modelin yanında ilave bir iyilik eklemiş olduk” dedi.

“Bir yıl içerisinde 400-500 milyon liraya ulaşabileceğimizi düşünüyorum”

Projenin ortaklarından KT Portföy Genel Müdürü Tayfun Özkan, tarihimizde bu tarz yardım modellerinin örneklerinin olduğunu vurgulayarak, “Bu aslında yüzyıllar öncesinde Ahi Evran Hazretleri'nin ticaretimizle ahiretimizi kazanmak dediği kavramla birebir örtüşüyor. Bizim tarihimizde para vakıfları kültürü var. Biz bu para vakıflarını şenlendirmeye, güncellemeye, yeniden hayatımıza kazandırmaya çalışıyoruz. Bunun çok güzel yolu modern dünyada, çağdaş dünyada da artık yerini bulmuş olan yatırım fonları. Bununla aslında bir yatırım fonunu bir iyilik kurumuyla buluşturarak para vakıfları kültürüne çağdaş bir yeni yol açmayı hedefliyoruz. Kızılay'ın ismiyle, Kızılay'ın bereketiyle çok kısa bir sürede belki bir yıl içerisinde 400-500 milyon liraya ulaşabileceğimizi düşünüyorum. Ondan sonrası artık halkımızın teveccühü” dedi.

“Güç toplumun içerisinde dağıtılmış oluyor”

Kızılay Başkanı Dr. Kerem Kınık ise toplantıda yaptığı konuşmada, “Biz şimdi size bu altınlarınızı saklamak için ücret talep etmeden bir iyi kalpli fon, altınlarınızı KT Portföy'ün yatırım fonuna teslim ediyorsunuz. Bir, bu altınlarınız altın olduğu için değerini koruyor. İki, KT Portföy bu altınlarınızı ticarete konu işlerde kullanıyor. Bu altınınız para kazanıyor yani altının değerinin kazandığından daha yukarıda bir gelir elde ediyorsunuz. Üç, bütün bu yapılan iş ve işlemlerden doğan bir hizmet ücreti var. Bu hizmet ücretinden de Kızılay'a pay veriyorsunuz. Dolayısıyla değerler, sahip olduğumuz varlıklar paylaşılmış oluyor. Güç toplumun içerisinde dağıtılmış oluyor. Adalet ve iyilik yaygınlaştırılmış oluyor” ifadelerini kullandı.

“Türkiye'de ve dünyada bilinen modelin yanında ilave bir iyilik eklemiş olduk”

Proje fikrinin Kızılay'ın kurumsal ve finansal sürdürülebilirliğini güçlendirmek adına yapılan çalışmalarda ortaya çıktığını belirten Kınık, projenin detaylarından bahsederek, “KT Portföy ile hem kendi yatırımlarımızın değerlendirilmesi noktasında hem de bu tarz yenilikçi araçlar geliştirme noktasında zaten yakın çalışmalarımız vardı. Altın fonu aslında dünyada da, Türkiye'de de bilinen bir model. Türkiye'de ve dünyada bilinen modelin yanında ilave bir iyilik eklemiş olduk bu finansal sisteme. Burada yatırımcılar altınlarını ya da nakitlerini altın alarak bu fona yatırarak bir kere altın olarak kıymetlerini koruyorlar. Fon çalışarak bir gelir elde ediyor. O gelirden bir pay alıyorlar. Aynı zamanda bütün bu sistemin üzerinde bir yönetim bedeli var. Bu yönetim bedelinin yarısını KT Portföy Kızılay'a aktardığı için de biz buradan elde ettiğimiz gelirle iyilik yapıyoruz” dedi.

“Bütün banka sistemleri aracılığıyla varlıklarını burada değerlendirebilecek vatandaşlarımız”

Türkiye'deki bütün bankacılık sistemlerinin Altın Destek Fonu'na dahil olduğunu söyleyen Kınık, “Bütün banka sistemleri aracılığıyla varlıklarını burada değerlendirebilecek vatandaşlarımız. Aynı zamanda özellikle altın günü yapan, geleneksel olarak toplanan hanımlarımız buradan altın sertifikası alarak yine o altın günlerini yapmaya devam edebilirler. Evlerinde altınlarını, varlıklarını saklamaktan çekinen insanlar güvende hissetmesi açısından buraya getirip altınlarını yatırabilirler. Biz onlar adına hem saklamış hem onları işleterek gelir elde etmiş oluruz. Aynı zamanda da Kızılay'a bir hayırları olmuş olabilir” ifadelerini kullandı.

“İşi bir sistem haline getirip insanları da artık onun bir parçası haline getireceğiz”

Altın Destek Fonu'nun yanı sıra Kızılay'ın yoksullukla mücadele kapsamında istihdam teşviki sağlayan sosyal girişimcilik çalışmasından bahseden Kızılay Başkanı Kınık, “Bu çalışma yakın zamanda genişleyerek ülke genelinde yaygınlaştırılacak. Şu anda Şırnak ve Hakkari'de uygulamaya başladığımız pilot bir proje bu. Bölgesel değer zincirleri oluşturarak bu değer zincirlerine bir takım üretimler gerçekleştirmeyi, bu üretimlerle insanların kendi işlerine sahip olmalarını ve gelir kazanmalarını hedefleyen bir sistem. Diyelim ki bir süt üretecek bir kapasite oluşturacaksınız. 5 tane inek vereceğiz size, ahırınız olacak ama aynı zamanda veteriner hizmetleri de alacaksınız. Onun sütünün toplanma sistemini de size sağlayacağız. O toplanan sütün nitelikli bir işleyiciye satılmasıyla ilgili bir garanti vereceğiz. Oradan bunun piyasada ürünleşmesine kadar olan sürecin tamamını destekleyeceğiz ve dolayısıyla sadece bir iş kurup insanları bırakmayacağız. O işi bir sistem haline getirip insanları da artık onun bir parçası haline getireceğiz. Bunlar ülkede sosyal girişimciliği destekleyecek olan, özellikle de yoksul bölgelerimizde genç insanlarımız, kızlarımızdan ve kadınlarımızdan başlamak üzere hane halkına getirecekleri gelirle de bölgesel refahı sağlayacak bir gelir olabilir” şeklinde konuştu.