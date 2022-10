Kızılay'dan Maltepe'de ‘Meme Kanseri Farkındalık ve Bilgilendirme Semineri'

Kızılay tarafından Maltepe'de düzenlenen ‘Meme Kanseri Farkındalık ve Bilgilendirme Semineri'ne çok sayıda kadın katılım sağladı. Uzman doktor eşliğinde meme kanserinde erken teşhisin önemi ve tedavi yöntemlerine ilişkin bilgiler aktarıldı.

Kızılay, “Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı” etkinlikleri çerçevesinde Maltepe Halk Eğitim Merkezi ile birlikte ‘Meme Kanseri Farkındalık ve Bilgilendirme Semineri' düzenledi. Düzenlenen seminere çok sayıda kadın katılım sağladı. Altıntepe Kızılay Tıp Merkezi Genel Cerrahi Uzmanı Şule Ceylan Ak, hazırlanan sunum eşliğinde meme kanseri ve erken teşhis hakkında katılımcılara bilgiler aktardı. Konuya ilişkin hazırlanan bilgilendirici broşürler dağıtıldı. Seminer sonrası programa katılan kadınlar, konuya ilişkin merak ettikleri soruları uzman doktora yöneltti.

“Her kadın, her ay düzenli olarak kendi kendine meme muayenesi yapmalı”

Erken tanının önemine değinen Altıntepe Kızılay Tıp Merkezi Genel Cerrahi Uzmanı Şule Ceylan Ak, “Erken tanı olmadan erken tedavi yoktur. Her 8 kadından 1'i maalesef meme tümörü. Bu nedenle bu konu hakkında bilinçlenmemiz gerekiyor. Kadınlarda ortaya çıkan kanserlerin yüzde 32'si, kansere bağlı ölümlerin yüzde 18'i meme kanserine bağlıdır. Genetik olarak taşıyıcı olan hasta gruplarımız var. Eğer ailesinde özellikle 40 yaş altında meme tümörü olan varsa sizin de taşıyıcı olma ihtimaliniz var. Bir doku maalesef tümörü kanseri de besleyebiliyor. Obezite, jinekolojik kanser öyküsü olanlar, uzun süre doğum kontrol hapı kullananlarda yani hormon tedavisi olanlarda bu risk fazla. Ayrıca artık her yaş grubundan kadında bu hastalığı görebiliyoruz. 25'li yaşlardan 80'li yaşlara kadar hastalar görebiliyoruz. 20 yaşından sonra her kadın, her ay düzenli olarak kendi kendine meme muayenesi yapmalı. Asıl muayene günü adetin son günüdür, bunu unutmamak gerekir” dedi.