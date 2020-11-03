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Kızılay'dan Ülker'e İzmir teşekkürü

Kızılay, Ülker’e İzmir’de meydana gelen 6.

Kızılay, Ülker'e İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından yaptığı yardımlar için teşekkür etti.


İzmir'de meydana gelen depremin ardından Türkiye tek yürek oldu. Yurdun dört bir yanından vatandaşlar yardımlarını İzmirlilere ulaştırmak için seferber oldu. Vatandaşların yanı sıra Türkiye'nin önde gelen firmaları yardımlarını bölgeye ulaştırıyor. Yıldız Holding bünyesinde faaliyet yürüten Ülker, Kızılay aracılığıyla İzmirlilerin yaralarını sarıyor. Kızılay, Ülker'e yaptığı yardımlar için resmi Twitter hesabı üzerinden teşekkür etti.

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