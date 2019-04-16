Kızılay'ın 150 yıllık hikayesi filmle anlatıldı

Kuruluşunun 150'inci yılını kutlayan Kızılay, köklü geçmişini farklı bir film tekniği ile kamuoyuna anlattı. 12 sahneden oluşan ve “tek plan” tekniğiyle çekilen filmde Kızılay tarihinden kesitlere yer verildi.

Sarıyer'de bulunan Hilal-i Ahmer Atölyesi'nde gerçekleştirilen tanıtıma Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, 150'inci Yıl filminin Yönetmeni Serter Tırmık ve 150'inci Yıl Filminin Müziğinin bestecisi Anjelika Akbar'ın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Kızılay'ın 150. yılına özel çekilen filmin basın tanıtımında konuşan Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık'' 150 yıllık bir hikaye ancak rüya tadında olmasını istedik, arzu ettik. Rüyalar iki ile yirmi saniye arasında görülüyor. Ama ortalama beş altı saniyelik rüyalar görürüz. Ancak o rüyayı etkili bir rüyaysa saatlerce anlatabiliriz. Bu filmde böyle bir amaç ihtiva ediyor. 150 yıllık hikayemiz, milletimizin hikayesidir. İnsanların, iyi insanların hikayesidir. İyi insanlara ve iyiliğe çok ihtiyacımız olduğu bugünlerde iyiliğin hikayesini seslendirmemiz gereken, yardımlaşmayı bulaştırmamız gereken bugünlerde bu güzel film ile karşınızdayız. Bu filmin arkasında olan ışıkçısından çaycısına herkese teşekkür ederim'' diye konuştu.

"150 yıllık tarihi 116 saniyede anlatmaya çalıştık''

Kızılay'ın 150 yıllık tarihini anlatmaya çalıştıklarını vurgulayan Yönetmen Serter Tırmık,'' Yaklaşık dört aylık bir prodüksiyon süreci yaşadık. Senaryo ilk geldiğinde herkesin kafasındaki şey şuydu. Kızılay'ın 150 yıllık geçmişini tek planda nasıl anlatabiliriz? Bunu da sonunda başardık. Bazı talihsiz durumlarda yaşadık hava muhalefeti nedeniyle. Ancak bunları hep birlikte başardık. Yaklaşık 200 metrelik bir hangarın içinde 120 metre ve tek parça halinde olan bir dekorda çektik filmimizi. Burada 116 saniye izlediğiniz film yaklaşık 25-30 saniyede çekildi. Günün sonunda elimizde olan şey Kızılay'ın 150 yıllık tarihini aktardığımız hissiyatını veriyor'' şeklinde konuştu.

"150. Yıl Tarihi Filmi Hakkında''

Marko Paşa ve diğer kurucuların görüntüleri ile başlayan filmde Kızılay'ın 1. Dünya savaşında üstlendiği rol, Trablusgarp Savaşı'nda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e verilen sağlık hizmeti, Kurtuluş Savaşı'nda Hanımlar Merkezi'nin savaş gerisinde yürüttüğü çalışmalar, Erzincan Depremi'nde Kızılay'ın yardımları, kan bankacılığının kuruluşu, Kıbrıs Barış Harekatı'nda Kızılay'ın mücahitlere verdiği destek, Endonezya'daki tsunami felaketine uzatılan yardım eli ve Suriye krizinin ardından yapılan ve dünyaya örnek olan insani yardım çalışmaları Kızılay arşivinden çıkartılan fotoğraflara sadık kalınarak canlandırıldı.

Yönetmenliğini Serter Tırmık'ın yaptığı filmin müziği dünyaca ünlü besteci ve piyanist Anjelika Akbar, seslendirmesi ise ünlü oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan tarafından yapıldı.