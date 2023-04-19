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KIZILELMA 6. ve 7. uçuş denemelerini gerçekleştirdi

BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, KIZILELMA’nın 6.

BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, KIZILELMA'nın 6. ve 7. uçuş testlerinde seri iniş-kalkış ve yüksek hızlı uçuş denemelerini gerçekleştirdiğini açıkladı.


BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile KIZILELMA'nın 6'ncı ve 7'nci uçuş testlerinde seri iniş-kalkış ve yüksek hızlı uçuş denemelerini gerçekleştirdiğini açıkladı. Bayraktar açıklamasında, “Bugün KIZILELMA'nın 6. ve 7. uçuş testlerinde seri iniş-kalkış ve yüksek hızlı uçuş denemelerini gerçekleştirdik. Türlü iftiralarla yolumuza takoz koyma gayretinde olanlar KIZILELMA'mıza yetişemesin diye hızımızı her testte biraz daha yükseltiyoruz. Uçuşlarımız ve mücadelemiz ülkemiz gök vatanda ve uzayda tam bağımsız oluncaya dek sürecek” ifadelerini kullandı.

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