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KIZILELMA Teknofest 2023'e katılmak için Atatürk Havalimanı'na geldi

Teknofest 2023’e katılacak Bayraktar KIZILELMA İnsansız Savaş Uçağı, bugün Çorlu Havaalanı’ndan kalkarak festivalin gerçekleştirileceği Atatürk Havalimanı’na iniş yaptı.

Teknofest 2023'e katılacak Bayraktar KIZILELMA İnsansız Savaş Uçağı, bugün Çorlu Havaalanı'ndan kalkarak festivalin gerçekleştirileceği Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı. KIZILELMA'ya gökyüzünde AKINCI eşlik etti.


İstanbul'da bulunan Atatürk Havalimanı'nda 27 Nisan ve 1 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek olan Teknofest 2023 etkinliklerine hazırlıkları devam ediyor. Teknofest'te katılacak olan Bayraktar KIZILELMA İnsansız Savaş Uçağı bugün Çorlu Havalimanı'ndan kalkarak Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı. KIZILELMA'ya gökyüzünde AKINCI eşlik etti.

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