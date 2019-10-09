İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kızına işkence eden adam tutuklandı

Taksim’de bir evde 19 yaşındaki öz kızına işkence ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan Muzaffer A.

Taksim'de bir evde 19 yaşındaki öz kızına işkence ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan Muzaffer A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Sosyal medyada paylaşılan videoda 19 yaşındaki öz kızı Tuğba A.'ya işkence ettiği görülen Muzaffer A., polis ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheli Muzaffer A., polis ekipleri eşliğinde İstanbul Adalet Sarayına getirildi. Savcılıkta ifadesi alınan Muzaffer A., ‘Kasten yaralama' suçundan tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.