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Kızına işkence ettiği iddia edilen şüpheli adliyeye getirildi

Taksim’de bir evde 19 yaşındaki öz kızına işkence ettiği iddia edilen Muzaffer A.

Taksim'de bir evde 19 yaşındaki öz kızına işkence ettiği iddia edilen Muzaffer A. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Basın mensuplarının neden yaptınız sorusuna ‘Çek çek' diyerek cevap verdi.


Sosyal medyada paylaşılan videoda 19 yaşındaki öz kızı Tuğba A.'ya işkence ettiği görülen Muzaffer A., polis ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheli Muzaffer A. polis ekipleri eşliğinde İstanbul Adalet Sarayına getirildi. Gazetecilerin ‘Neden yaptınız?' sorusuna çek çek diye cevap veren Muzaffer A. savcılığa çıkarılacak.

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