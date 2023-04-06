Kızının eski sevgilisini öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan babaya tahliye

Ümraniye'de kızının eski erkek arkadaşını bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılanan baba adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öldürülen gencin annesi, karar sonrası sinir krizi geçirerek adliye önünde feryat etti.

Ümraniye'de 19 Mart 2022 tarihinde sabah işe gitmek için evden çıkan Batuhan Kurt, bıçaklı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Kurt'un eski kız arkadaşının babası Hasan Göksu olayın ardından tutuklandı. Göksu'nun “tasarlayarak kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle yargılanmasına devam edildi.

Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Hasan Göksu cezaevinden getirilirken, Batuhan Kurt'un ailesi ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Olay günü Sinop'ta olduğunu ifade eden Hasan Göksu, “Benim ve ailemin bu üzücü olayla ilgisi yoktur. Faili olmadığım bir olaydan dolayı 10 aydır tutukluyum. Bir taksiden alınan görüntüdeki şahıs bana benziyor diye dosyaya delil olarak konuluyor. Beraatımı talep ederim” dedi.

Cumhuriyet savcısı mevcut delil durumu ve kaçma şüphesi nedeniyle sanığın tutukluluğun devamını talep etti. Kararını açıklayan mahkeme heyeti ise sanık Hasan Göksu'nun yurt dışı çıkış yasağı ve imza atma şeklindeki adli kontrol tedbirleri uygulanarak tahliye edilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Karar sonrası kargaşa yaşandı

Adli kontrol şartıyla serbest bırakılma kararına tepki gösteren Kurt'un ailesi ve yakınları, çok sayıda çevik kuvvet ekibinin müdahalesiyle salondan çıkartıldı. Anne Mümine Kurt ise kararın ardından sinir krizi geçirerek adliye önünde feryat etti.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Hasan Göksu hakkında “tasarlayarak kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi.