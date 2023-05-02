Kızlar patende İstanbul şampiyonu belli oldu

Türkiye'nin en büyük gençlik ve spor organizasyonu İstanbul Gençlik Oyunları'nda kızlar paten turnuvasının finali nefesleri kesen bir mücadeleye sahne oldu. Kayaşehir Millet Bahçesi'ndeki finalde Başakşehir Özel Artı Anadolu Lisesi'nden Naz Elmas Çebi, İstanbul şampiyonluğunu saliselerle kazandı.

4 farklı kategorideki 26 branşta 155 binden fazla gencin yarıştığı, Türkiye'nin en büyük gençlik ve spor organizasyonu İstanbul Gençlik Oyunları'nda şampiyonlar belli oluyor. 39 ilçeden lise öğrencilerinin mücadele ettiği kızlar paten turnuvasında final heyecanı yaşandı. Kayaşehir Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen final müsabakasında genç sporcular, parkuru en kısa sürede tamamlamak için adeta zamanla yarıştı.

Şampiyonluk saliselerle geldi

Hayli çekişmeli geçen finalde şampiyon saliselerle belli oldu. 1 dakika 47 saniye 83 saliseyle Küçükçekmece TOKİ Atakent Spor Lisesi'nden Zehra Birol ikinci oldu. Rakibinden 71 salise daha hızlı olan Başakşehir Özel Artı Anadolu Lisesi öğrencisi Naz Elmas Çebi, 1 dakika 47 saniye 12 saliselik derecesiyle şampiyonluğa uzandı.

Slalom ve engellerin bulunduğu parkurda üçüncülüğü 1 dakika 53 saniye 14 saliselik derecesiyle Başakşehir Necmettin Erbakan Anadolu Lisesi öğrencisi Berna Şahin elde etti. Nefeslerin tutulduğu finalin ardından dereceye giren sporculara madalya ve kupaları takdim edildi. Dereceye giren öğrenciler, turnuvaya katıldıkları için mutlu olduklarını ifade etti.