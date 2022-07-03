İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

KKTC 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu tedavi altına alındı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) 3.

Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, yüksek tansiyona bağlı şikayetleri nedeniyle Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.


Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'nden yapılan açıklamada, “Sayın Cumhurbaşkanımız Derviş Eroğlu, yüksek tansiyona bağlı şikayetleri nedeniyle hastanemizde önlem amaçlı gözlem altına alınmıştır. Sayın Eroğlu'nun sağlık durumu ile ilgili endişe oluşturacak bir durum bulunmamaktadır” ifadeleri kullanıldı.


Önlem amaçlı hastaneye yatırılan Eroğlu'nun ileri düzey tetkik ve tedavileri devam ediyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.