KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: “Kıbrıs'tan bir ekip yarın söndürme çalışmaları için hareket edecek”

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Barış ve Özgürlük Bayramı resepsiyonunda yaptığı açıklamada, “Türkiye'mizin acısı bizlerin acısıdır. Türkiye'nin yaşadığı bu yangın faciasındaki bu acıyı Kıbrıs Türk halkı da şu anda yaşamaktadır. Kıbrıs'tan da bir ekip yarın sabah söndürme çalışmaları için hareket edecek” dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Kültür Derneği, her yıl 20 Temmuz Kıbrıs Barış Harekatının yıl dönümünde düzenlediği Barış ve Özgürlük Bayramı resepsiyonunu bu yıl gecikmeli olarak bu akşam düzenlendi. Resepsiyona KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, komuta kademesinde çok sayıda temsilci ve Kıbrıs gazileri katıldı. Etkinlikte konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, gündeme ilişkin önemli mesajlar verdi.

“Türkiye'de yavaş yavaş Kıbrıs'tan çekilecek. Kimin gönlü buna razı olabilir“

Barış ve Özgürlük Bayramı Resepsiyonunda konuşan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Federasyon masallarında karşı tarafın niyetine baktığımızda, bir kere ortaklık cumhuriyeti dedikleri tek egemenlik Kıbrıs Türkler zaman içerisinde bir azınlığa indirilecektir. Aynı zamanda işledikleri hukuksuzlukla, yani Kıbrıs Cumhuriyetini tamamıyla Avrupa Birliğine almaları, Türkiye'yi Avrupa Birliğinin dışında ve ne diyorlar 5-10 sene bu garanti anlaşmaları gözden geçirilecek. Türkiye de yavaş yavaş Kıbrıs'tan çekilecek. Kimin gönlü buna razı olabilir. Yıllık, asırlık bir mücadele, bizim atalarımız, dedelerimiz, Kıbrıs'a salınan köklerimiz, Kıbrıs Türkler hiçbir zaman başkasının boyunduruğu altında orada yaşamamış, hep bağımsız, hep özgür olmuş. Yıllar sonra Avrupa Birliği oyunlarıyla bizi oraya alacaklar. Türkiye Avrupa Birliği'nin dışında. Türkiye ordusuyla, askeriyle, her türlü varlığıyla Kıbrıs'tan çekilecek ve doğu Akdeniz'i bunlara teslim edecek. Öyle yağma yok arkadaşlar, böyle bir şey olamaz, müsaade etmeyiz” dedi.

“Maraş'ın açılımı şimdiden turizm, ekonomiye katkısı başlamıştır”

Maraş açılımının tarihi bir adım olduğunu belirten Tatar, “Maraş açılımını gerçekleştirdik, bu tarihi bir adımdır. Ama netice itibariyle 47 yıldır Maraş, Osmanlı zamanında bütün mülk sahipleri vakıflarındır. Ama maalesef İngilizler döneminde düzenlemeler yapılmış, peşkeşler çekilmiş, mallar mülkler dağıtılmış. Şu anda da bu açılım uluslararası hukuka uygun olmak şartıyla gelen gelecek mallarını alacak, ama Maraş yerleşime açılacaktır. Nerede Kuzey Kıbrıs sınırları içerisinde, benim için önemli olan odur. Şimdiden ekonomimize, turizme büyük katkısı olmaya başlamıştır bile. Tabii ki Rumlar ayağa kalktı, çünkü çok büyük rahatsızlık geçiriyorlar. Kendi içinde çok büyük sıkıntı yaşadılar. Yeni bir dönem başlamıştır. İki devletlilik Maraş açılışım, Türkiye'nin desteğiyle haysiyetli onurlu, ulusal çıkarlarımıza yakışır bir şekilde böyle bir siyasetin geliştirilmesinde Cumhurbaşkanı olarak bunları dünyaya haykırabilmek benim için bir gururdur, benim için iftihar kaynağıdır” şeklinde konuştu.

“Türkiye Cumhuriyeti'yle aramızdaki bağların koparılmasına asla müsaade etmeyiz”

Kıbrıs'ta tarihi ve önemli bir noktada olduklarını belirten Tatar, “Gelinen aşamada Kıbrıs'ta tarihi ve önemli bir noktadayız. 20 Temmuz sabahı sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve heyetiyle Kıbrıs'ta yaptığımız o coşkulu törende bunları teyit ettik. Artık yeni bir dönem başlamıştır. İki devletlilik. İnşallah bu yeni siyaset kökleşecek, yerleşecek ve Kıbrıs milli davamızın selamete ulaşmasında bu önemli tarihi nokta bizleri o noktaya ulaştıracaktır. Çünkü netice itibariyle 60 yıldır iki ayrı devlet vardır. Kıbrıslı Türkler kendilerini kendi devletleriyle yönetmişlerdir. Bundan sonra Kıbrıs Türkünün 1974 öncesine gidişi yok, buna asla müsaade etmeyiz. Türkiye Cumhuriyeti'yle aramızdaki bağların koparılmasına asla müsaade etmeyiz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin ilelebet yaşaması, Kıbrıs Türk halkının kabul görmesi ve doğu Akdeniz'de büyük ulusun neferleri olarak geleceği umutla bakabilmek bizlerin en büyük erdemidir” ifadelerini kullandı.

“Kıbrıs'tan söndürme çalışmaları için bir ekip sabah buraya hareket edecek”

Orman yangınlarıyla ilgili konuşan Tatar, “Orman yangını ve sellerde hayatını kaybedenlere bir kez daha rahmet diliyorum. Türkiye'mizin acısı bizlerin acısıdır. Türkiye'nin yaşadığı bu yangın faciasındaki bu acıyı Kıbrıs Türk halkı da şu anda yaşamaktadır. Şahsım ve Kıbrıs Türk halkı adına hepinize geçmiş olsun diyorum. Yarın da Antalya'ya gideceğim orada, bir takım temaslarım olacak. Kıbrıs'tan da bir ekip yarın sabah söndürme çalışmaları için hareket edecek. Acılarımız kısa zamanda söndürüp acılarımızı ve yaralarımızı sarmaya devam ederiz” dedi.