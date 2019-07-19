“KKTC Denizciliğinin Geleceği” panelde tartışıldı

Girne Üniversitesi Denizcilik Merkezi (GÜDENMER), Koç Üniversitesi Denizcilik Formu (KÜDENFOR)'un işbirliği ile “KKTC Denizciliğinin Geleceği” başlıklı bir panel düzenlendi.

Girne Üniversitesi Denizcilik Fakültesi'nin bugüne kadar yaptığı başarılı çalışmalarına Girne Üniversitesi Denizcilik Merkezi'nin kurulması ile devam ettiğini söyleyen Prof. Dr. Salihoğlu, Koç Üniversitesi Denizcilik Formu ile imzalayacakları işbirliği protokolün önemine değindi. Prof. Dr. İlkay Salihoğlu 20 Temmuz Barış Harekatı'nın yıldönümü vesilesiyle şehit ve gazileri minnetle andıklarını ifade etti.

KKTC ile Türk Denizciliğinin entegrasyonu yolunda önemli adımlar atıldı

Koç Üniversitesi Denizcilik Formu Direktörü Amiral Cem Gürdeniz de açılışta yaptığı konuşmada, iki yıldır farklı üniversitelerle yaptıkları çalışmalarla KKTC ile Türk denizciliğinin entegrasyonu yolunda önemli adımlar attıklarını ifade ederek Girne Üniversitesi Denizcilik Merkezi'nin kurumsal kimlik ve ada açısından öneminin altını çizdi.

Büyükelçi Ali Murat Başçeri denizcilik politikası geliştirilmesine vurgu yaptı

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri de panelin açılışında yaptığı konuşmasında denizlerin ve denizlerin gücünü iyi kullanmanın, denizcilik politikası geliştirilmesinin ve toplumsal farkındalığın önemine vurgu yaptı.

Büyükelçi Başçeri, “Anavatanda geçmişin aksine günümüzde denizlerin önemi daha da iyi anlaşıldı. Türk deniz gücünün askeri ve diğer unsurları ile gelişerek dünya denizlerinde layık olduğu yere gelmek için emin adımlarla ilerliyor” ifadelerini kullandı.

Bakan Atakan denizlerden yararlanmaya dikkat çekti

KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan da, denizden daha fazla yararlanmaya yönelik bir dönemin başladığını belirterek vatan kavramının sadece karayı değil denizi de kapsadığını vurguladı. Girne Üniversitesi'nin kurduğu GÜDENMER gibi merkezlerin ve benzerlerinin artmasının önemine işaret eden Bakan Atakan, amatör denizcilik konusunda son dönemde yaptıkları çalışmalara değindi.

Doğu Akdeniz'de yaşanan son gelişmeler üzerinde duruldu

‘KKTC Denizciliğinin Geleceği' başlıklı panelin açılış konuşmalarının ardından söz alan Amiral Mustafa Özbey, Doğu Akdeniz'de yaşanan son gelişmelerin tarihsel süreçle olan benzerliği ele aldı. Amiral Özbey, KKTC ile TC arasındaki işbirliğinin önemini vurguladı.

“Doğu Akdeniz Enerji Politikaları ve Deniz Yetki Alanları” konulu bir sunum yapan Prof. Dr. Sertaç Hami Başeren de, güncel gelişmeler üzerinden örnekler vererek, görseller eşliğinde detaylı bilgiler aktardı. Prof. Dr. Başeren, münhasır ekonomik bölge kavramının önemine değindi ve sondaj krizi konusunda yapılabileceklerin yanı sıra olası gelişmelerden söz etti.

Denizcilik politikaları ve yapılan çalışmalar anlatıldı

KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Kemal Bağzıbağlı ise KKTC Denizcilik Politikaları hakkında konuştu. Bağzıbağlı bakanlık olarak yaptıkları Gazimağusa Limanı'nın turizm açısından canlandırılması, Kalecik bölgesine yeni bir yük limanı açılması ve Girne antik limanının iyileştirilmesi gibi çalışmalardan bahsetti. Gemi trafiği emniyet sisteminin aktif hale getirilmesini hedeflediklerini belirten Bağzıbağlı, amatör denizci yetiştirme programlarının yanı sıra balıkçılara yönelik özel faaliyetlerde de bulunduklarını anlattı.

Deniz turizmi, yatçılık ve marinacılık konuşuldu

Daha sonra söz alan Girne Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Altınay KKTC deniz turizmi, yatçılık ve marinacılık üzerine yaptığı sunumda, turizm alanında yaşanan global gelişmelere vurgu yaptı. Turizm gelirlerinin tartışmasız olarak çok önem taşıdığını ifade eden Prof. Dr. Altınay denizlerin ve kruvaziyer turizminin bu noktada gelecek açısından da önemli yer teşkil ettiğini belirtti.

Denizcilik eğitimi dikkate çekildi

Girne Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekan Vekili Doç. Dr. Mehmet Fatih Hüseyinoğlu ise KKTC'de denizcilik eğitimi üzerine yaptığı sunumunda, ada genelinde denizcilik alanında eğitim veren kurumlara değindi. Fakülte olarak geldikleri noktayı anlatan Doç. Dr. Hüseyinoğlu, yeni eklenen Sualtı Teknolojileri bölümü, Maritime Student Career Center gibi birimlerle her geçen gün geliştiklerini kaydetti. Doç. Dr. Mehmet Fatih Hüseyinoğlu, adada yaşamın öğrenciler açısından avantajlı ve dezavantajlı yönlerine de değindi.

İşbirliği protokolü imzalandı

Girne Üniversitesi Denizcilik Merkezi (GÜDENMER) ile Koç Üniversitesi Denizcilik Formu (KÜFENDOR) arasında Türkiye ve KKTC denizciliğinin geliştirilmesi için işbirliğini öngören bir protokole Amiral Cem Gürdeniz ile Kaptan Enver Yetkili imza attılar.

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, KKTC Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Kemal Bağzıbağlı, Girne Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlkay Salihoğlu, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sertaç Hami Başeren, Koç Üniversitesi Denizcilik Formu Direktörü Amiral Cem Gürdeniz ve Girne Üniversitesi Denizcilik Merkezi Başkanı Kaptan Enver Yetkili'nin yanı sıra dekanlar, akademisyenler, konunun uzmanları ve öğrenciler katılım gösterdiler.