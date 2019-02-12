KKTC ile Kırgızistan arasında kültürel işbirliği

Kırgızistan halk ressamlarının 60 eserini Kıbrıs Modern Sanat Müzesi'ne bağışladığı “Kırgızistan Sanatçıları Resim Sergisi” KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit tarafından açıldı. Sergiye eserleriyle katkıda bulunan Kırgızlı sanatçılara “Gümüş Anahtar Onur Ödülü” takdim edildi.

Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi fuaye alanında yer alan serginin açılışına, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit olmak üzere, T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği Başmüşaviri Kadir Akçeşme, UBP Genel Sekreteri Hasan Taçoy, Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İ. Günsel, Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan S. Günsel, milletvekilleri, Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ümit Hassan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fahreddin Sadıkoğlu, sergiye katkı sağlayan sanatçılardan Kırgızistan Devlet Nişanı unvanına sahip Yuristanbek Shygaev, Zhylkychy Zhakypov, Talant Ogobaev, Rakhat Itıkeev, davetli sanatçılar ve misafirler katıldı.

Bakan Cemal Özyiğit: “Kırgız kültürünün Kıbrıs için yeri ayrı”

Kırgızistan'ın batıya açılan pencere olduğunu ifade eden Bakan Özyiğit, Kırgız kültürünün Kıbrıs için bir ayrı yeri ve önemi olduğunu söyledi. Oradaki yaşam değerlerini kavradıkça kendi kültürel gelişimimize anlam katacağımızı ifade eden Bakan Özyiğit, Cengiz Aymatov gibi eserlerinin okunduğu, beyaz perdeye yansıdığı sanat erserlerini buralarda sergilendiğini görmekten mutluluk duyduğunu belirtti.

“Dünyaya açılan bir kültür etkileşimi yaşanıyor”

Sergi ile Kırgızlı sanatçıların yaşam biçimlerini daha iyi özümseme fırsatı bulduklarını ifade eden Bakan Özyiğit, “Onlar da buradaki eserlerine olan bakışı ve buradaki kültürel etkileşimi teneffüs ediyorlar. Bu hepimiz için önem taşıyor, oralardan buraya buralardan batıya taşınan bir kültür etkileşimi oluyor. Tüm eğitim gruplarındaki çocukların da gelip bu havayı solumaları, kültürel etkileşimleri almaları içlerinde var olan sanatçılara ilham kaynağı olmalarına vesile olacaktır.

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi ile ülkenin anlamlı bir sanat müzesine kavuşacağını da sözlerine ekleyen Bakan Özyiğit, kurulan müzenin düzenlediği etkinliklere bakanlık olarak katkı koymaya çalıştıklarını söyleyerek herkesi sergiyi izlemeye davet etti.

Prof. Dr. Ümit Hassan: “Kırgız resim sanatının estetik anlayışını göreceğiz”

Serginin açılış konuşmasını gerçekleştiren Prof. Dr. Ümit Hassan, bu serginin Kırgız kültürünün sanat ve resim sanatları üzerinden ilişkilerimize değinme fırsatı olduğunu ifade ederek, “Bugün Kırgız dostlarımızın sanatta üstün plastik değerleri ve estetik anlayışlarının örneklerini göreceğiz. Figüratif unsurların büyük bir ustalıkla resimlere estetik bir şekilde yerleştirilmesi dikkat çekiyor. Renk, çizgi, desen ve bütün denge unsurları bakımından folklorik unsurlardan beslenen çok özgün sentezleri izleyeceğiz” dedi. Kırgız resim sanatının tarihsel sürecinden bahseden ve bu sanatın büyük bir gelişme içerisinde olduğunu belirten Prof. Dr. Hassan, Kırgız sanatçıların bunu en çağdaş örneklere kadar geliştirdiğini söyledi.

Kırgız kültürünün orta Asya içerisinde en eski iz bırakan kültür olduğunu belirten Prof. Dr. Ümit Hassan, “Kırgız resim sanatı büyük bir gelişme içerisinde. Sadece dünya çapındaki çok büyük ressamlar ya da ünü değişik yerlere yayılmış ressamlar bakımından değil, yeni kuşaklar bakımından da böyledir. En önemlisi ise büyük bir eğitim atılımı olmasıdır. Kırgız resim sanatı günümüzde yeni açılımlara doğru ilerliyor. Kırgız sanatının üstün vasıflı çok önemli estetisyenlerini üniversitemizi ve Kıbrıs Modern Sanat Müzesi'ni onurlandırmalarından büyük bir keyif duyuyoruz. Ayrıca önemli birikimlerinin sonucu olan eserlerini müzemize bağışlamalarından büyük minnettarlık duyuyoruz. Bu durum yeni zihniyet açılımlarına vesile olabilir. Biz de bu kültüre destek sağlamaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Kırgızlı sanatçılardan sergiye 60 eser

Sergiye 60 eseriyle hayat veren Kırgızistan Devlet Nişanı unvanlı sanatçılar Yuristanbek Shygaev, Zhylkychy Zhakypov, Talant Ogobaev ile Rakhat Itıkeev de yaptıkları konuşmalarda sanatın birleştirici gücüne vurgu yaptılar. Yakın Doğu Üniversitesi'nin kurmuş olduğu Kıbrıs Modern Sanat Müzesi ile gelecek nesillerin gelişmesine büyük katkı sağladığını ifade eden ressamlar, kültürel işbirliğinin gelecekte de verimli bir şekilde gelişmesi temennisinde bulundular. Suat Günsel'in sanatın inceliklerinden anlayan birisi olduğunu ifade eden ressamlar, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi'ndeki eserlerin resim sanatındaki derinliği çok iyi anlattığını dile getirdiler.

“Gümüş Anahtar Onur Ödülü” verildi

Sergi açılışından önce Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan S. Günsel tarafından Kıbrıs Modern Sanat Müzesi'ne katkılarından dolayı Kırgızistan Devlet Nişanı unvanlı sanatçılara “Gümüş Anahtar Onur Ödülü” takdim edildi.

Sergi 1 Mart 2019 tarihine kadar izlenebilecek

Konuşmaların ardından sergi salonunun açılış kurdelesi kesilerek sergi gezildi. Dört Kırgız ressamın yağlı boya tuval çalışmalarından hazırlanan 60 eserinin sergileneceği Kırgızistan Sanatçıları Resim Sergisi, hafta içi 10.00- 12.00 saatleri arasında 1 Mart 2019 tarihine kadar ziyarete açık kalacak.