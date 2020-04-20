KKTC vatandaşı öğrencilere bahar döneminde ücretsiz 3 ders imkanı

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, COVİD-19 pandemisi nedeni ile eğitim aldıkları ülkeden ayrılarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne dönmek zorunda kalan öğrencilerin, Yakın Doğu Üniversitesi online dersleri üzerinden kendi müfredatlarına uygun olarak ücretsiz 3 derse kayıt yaptırabilecekleri duyuruldu. Açıklamada, öğrencilerin alacakları derslerin transkripti ile uluslararası kredi sistemine uygun olarak eğitim gördükleri üniversitelerde bu derslerden muaf tutulacağı kaydedildi.

Yakın Doğu Üniversitesi'nin online eğitim derslerinden yararlanmak isteyen ve yurt dışında eğitim gören KKTC vatandaşı öğrenciler info.uzebim@neu.edu.tr adresinden kullanıcı adı ve parola alarak, istedikleri derslere kayıt yaptırabilecekler.

“Yurt dışındaki üniversitelerde eğitimlerine ara vermek zorunda kalan öğrencilere bahar döneminde ücretsiz olarak 3 ders imkanı sunuyoruz”

Yeni tip Koronavirüs (COVID-19) ile ilgili gelişmeleri yakından ve hassasiyetle takip ederek, üniversite olarak konuyla ilgili gerekli önlemleri aldıklarını ve bu süreçte dayanışmayı azami seviyeye çıkarmak için çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Yakın Doğu Üniversitesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Yeter Tabur, Kıbrıs dışında eğitim gören ve pandemi nedeniyle eğitimlerine ara vermek zorunda kalan KKTC'li öğrencilere kapılarını açtıklarını söyledi.

Küresel korona virus salgını dolayısıyla yüksek öğretim kurumlarının eğitim-öğretim süreçlerinin mümkün olduğunca kesintiye uğramadan, sağlıklı yürütülebilmesi için önlemler aldığından söz eden Yeter Tabur, “Bu süreçte hiçbir arkadaşımızı yalnız bırakmamak ve herkese destek çıkmak hepimizin görevi” dedi.

Bahar dönemi boyunca eğitimlerin online olarak uzaktan sürdürdüklerini anımsatan Tabur, COVID-19 salgını ile eğitim gördükleri ülkelerden ayrılarak ülkemize dönmek zorunda kalan KKTC uyruklu öğrenciler için de online sistem üzerinden kendi müfredatlarına uygun bahar döneminde 3 derse ücretsiz kayıt olma imkanı sunduklarını belirtti.

Tabur, “Online eğitim derslerinden alanlarına yönelik yararlanmayı tercih eden öğrencilere, üniversitemiz tarafından tamamladıkları derslerin transkripti verilerek eğitim gördükleri üniversitelerde bu derslerden muaf tutulması sağlanacak. Yurt dışında eğitim gören öğrencilerimizin de eğitim-öğretim kayıplarını minimum seviyede geçirebilmesi için Yakın Doğu Üniversitesi olarak tüm imkanlarımızı öğrencilerimiz için sunuyoruz. Ne kadar süreceği belli olmayan bu durumda, eğitim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında geniş olanaklarımızı her türlü fayda için kullanacağız” şeklinde konuştu.