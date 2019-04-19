KKTC'de ilk kalp nakli gerçekleşti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ilk kalp nakli gerçekleşti. Veli Çelik isimli hastaya başarılı bir kalp nakli gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Bayezid, "Kıbrıslı Rumları da bu önemli tıbbi hizmetten yararlanmak üzere KKTC'ne davet ediyoruz. Gerekli formaliteleri tamamlayarak buyursunlar gelsinler, hiç tasa etmeden kendilerini Türk hekimlerine emanet etsinler" dedi.

Prof. Dr. Ömer Bayezid, bundan tam 30 yıl önce Koşuyolu Kalp Cerrahi ve Araştırma Merkezinde Başhekim Prof. Dr. Cevat Yakut ile birlikte Türkiye'nin ilk başarılı takipli kalp naklini gerçekleştirmişti. Bugün de Akdeniz Üniversitesi tecrübeli kalp damar cerrahları Prof. Dr. Cengiz Türkay, Doç. Dr. Cemal Kemaloğlu ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin başarılı kalp damar cerrahları Op. Dr. Hasan Birtan ve Op. Dr. Ozan Emiroğlu'ndan oluşan ekibi ile Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde başarılı bir ameliyat ile KKTC'nin ilk kalp nakline imza attı.

Prof. Dr. Ömer Bayezid, 7 Eylül 1989 tarihinde Türkiye'deki ilk başarılı kalp naklini (transplantasyon) 58 yaşındaki Arif Köse'ye, beyin ölümü gerçekleşen 20 yaşındaki bir gencin kalbini takarak gerçekleştirmiş ve bu hastanın uzun yıllar hayatta kalmasını sağlamıştı. Halen Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Doğu Avrupa Transplant Organizasyonu (Doğu Avrupa Tx Org) (Eastern Europe Transplantation Organization) platformunun kurucu başkanı olan Prof. Dr. Bayezid, ekibi ile bugüne kadar 104 kalp nakli ve 350 yapay kalp ameliyatı gerçekleştirdi.

Prof. Dr. Bayezid, dün (18 Nisan 2019) gerçekleştirdikleri ameliyat sonrası KKTC Sağlık Bakanı Filiz Besim ve Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Doktor Adil Özyılkan ile birlikte bir basın toplantısı düzenleyerek, ameliyatın seyri ve hastanın sağlığı hakkında bilgi vererek, "Kalp nakli, kalp yetmezliği olan hastalar için gerekli ve tek tedavi şeklidir. Her ülkede nüfusun yüzde 2'sini böyle bir sonuç ve tedavi beklemektedir. Bugün hastamız Veli Çelik son derece iyidir. Allah yardımcısı olsun" ifadelerini kullandı.

Öztek: "Hedefte Azerbaycan var"

Amerikan Anjioloji Koleji Bilimsel Konsey Üyesi Prof. Dr. İbrahim Öztek, Prof. Dr. Ömer Bayezid'in hedefinde şimdi Azerbaycan olduğunu belirterek, "Biz de Türkiye-Azerbaycan Dev Kardeşlik ve Candaşlık Platformu olarak, Azerbaycanlı yöneticilerle görüşerek, bu önemli projeyi çabuklaştırma düşüncesindeyiz. Azerbaycan veya Nahcivan'da ya da her ikisinde üniversite desteğinde böyle bir sistemin oluşturulması Azerbaycan'ın önemli bir sağlık açığını kapatacağı gibi aynı zamanda Azerbaycan'a prestij kazandıracaktır. Azerbaycan'ı Kafkasların parlayan yıldızı haline getiren Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'in bu insani projeye de sahip çıkarak, Azerbaycan'ı Doğu Avrupa Transplant merkezi haline getireceğine kuvvetle inanıyorum" ifadelerini kullandı.