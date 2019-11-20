KKTC'den gazilerimize 45 yıl sonra madalya

Bağcılar'da yaşayan ve Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 48 gaziye madalya ve berat belgeleri 45 yıl sonra özel bir programla verildi.

Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti (KKTC) tarafından Milli Mücadele Madalyaları Tüzüğü kapsamında 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan gazilere yurt genelinde madalya ve berat takdim ediliyor. Bu amaçla Bağcılar Kaymakamlığı koordinesinde KKTC Milli Mücadele Madalyası ve Beratı Tevcih töreni düzenlendi. Bağcılar Belediyesi Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Kültür Merkezinde gerçekleşen programa gaziler, eşleri, çocukları ve torunlarıyla birlikte iştirak ettiler. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından açılış konuşmasını yapan Bağcılar İlçe Kaymakamı Mustafa Eldivan, “O günün şartlarında tankımız, topumuz, tüfeğimiz yokken Cenabı Hakkın yardımıyla ve milletimizin azmiyle 1974 Kıbrıs Barış Harekatıyla oradaki soydaşlarımızı zulümden kurtardık. Sizin orada yaptığınız fedakarlık bugün bizim burada dimdik ayakta durmamızı, nefes almamızı sağlıyor. İnşallah bizler de sizlere layık olmaya devam edeceğiz” dedi.

“Gittiği yere huzur götürmüş milletin evlatlarıyız”

Şehitleri anarak sözlerine başlayan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ise şunları söyledi: “Bizler geçmişten aldığı güçle geleceğe emin adımlarla yürüyen bir milletiz. Gittiği yere hep huzur ve refah götürmüş milletin evlatlarıyız. Aynı şekilde Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'mizde o gün verilen mücadeleyi hatırlıyoruz. Bu milletin evlatları sizler oraya gönüllü gittiniz. Sizler kalırsak gazi ölürsek şehit mantığıyla hareket ettiniz. O inanç sayesinde bugün orada bir huzur bekası söz konusu. İnşallah bundan sonraki süreçte de imanlı ve inançlı nesillerin devamıyla birlikte bu ülkedeki ve dünyadaki huzur için mücadeleye devam edeceğiz.”

Protokol konuşmalarından sonra Kaymakam Eldivan, Başkan Çağırıcı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz tarafından Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan Bağcılarlı 48 gaziye KKTC Milli Mücadele Madalyası ve Beratı verildi. Tören sırasında 45 yıl sonra madalya almanın sevincini yaşayan gaziler heyecanlanırken yakınlarının ise duygulandığı görüldü. Programın sonunda davetlilerle hep birlikte hatıra fotoğrafı çekildi.