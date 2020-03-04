"KOAH en ölümcül 3'üncü hastalık"

Hakan Özkul, KOAH'ın en ölümcül 3'üncü hastalık olduğunu belirterek "KOAH akciğerdeki hücrelere zarar veriyor,geriye çevrilmez bir hasar oluştuğunda da akciğerdeki hücreler devreden çıkıyor. Sirke, ev yapımı yoğurtlar, kefir gibi probiyotikler bağırsaklardaki iyi florayı düzeltici unsurlardır. Bunların kullanımı alerjik hastalıkların tedavisinde de oldukça faydalıdır” dedi.

Hakan Özkul, hem dünya hem de Türkiye genelinde en ölümcül 3'üncü hastalık olan KOAH'ı ve bu hastalığın tedavisinde Fitoterapinin etkilerini anlattı.

Açılımı 'Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı' olan KOAH kalp damar hastalıkları ve kanserin ardından ölümcül hastalıklar arasında üçüncü sırada yer alıyor. Genelde ileri yaşlarda görülen bu hastalık Türkiye'de 40 yaşın üzerinde her 5 kişiden birinde görülüyor.

Dr. Hakan Özkul KOAH'ın ortaya çıkmasında en büyük faktörün yüzde 90'lık payla sigara olduğunu ifade etti. Dr. Özkul diğer etkenler olarak kirli hava, kimyasal gazlar ve genetik faktörleri gösterdi.

KOAH'ı tarif eden Dr. Hakan Özkul, "Öksürük, balgam, nefes darlığı ve bunların neticesinde hayat kalitesinde, iş hayatında aksamalar görülür. KOAH alerjik bir durum değildir, bu hastalığın özelliği; seyrinde dalgalanma olmamasıdır. Hastalık sürekli artan bir seyir izler. Evden dışarı çıkmayarak, merdiven kullanmayarak, sürekli evde kalarak, pencereler aracılığı ile nefes tazeleyerek bu hastalık düzelmez, hatta bir dönem sonra hastalar oksijen tüplerini yanında taşır hale geliyor. Akciğerde harabiyet gittikçe ilerliyor, artık bir süre sonra bu akciğer vücudu kaldırmıyor. Bu durumda akciğer nakli gerekiyor ki bu nakil diğer organ nakillerine göre çok daha zordur" diye konuştu.

“KOAH'ın tedavisi fitoterapi ile mümkündür”

Bitkisel tedavinin bu hastalığın seyri ile ilgili çok olumlu ve önemli etkileri olduğu ifade eden Dr. Hakan Özkul şöyle devam etti: "Evin içinde bir odadan diğerine bile geçemeyen hastaların tıbbi bitkiler sayesinde tekrar sağlıklarına kavuştukları görülmektedir. Bağışıklık sistemini dengeye kavuşturan tıbbi bitkiler astım ve KOAH hastalığının tedavisinde de ciddi sonuçlar vermektedir. KOAH akciğerdeki hücrelere zarar veriyor, geriye çevrilmez bir hasar oluştuğunda da akciğerdeki hücreler devreden çıkıyor. Sirke, ev yapımı yoğurtlar, kefir gibi probiyotikler bağırsaklardaki iyi florayı düzeltici unsurlardır. Bunların kullanımı alerjik hastalıkların tedavisinde de oldukça faydalıdır."

Dr. Hakan Özkul fitoterapinin astım ve KOAH üzerindeki faydalarını şöyle sıraladı:

"İltihabın, enflamasyonun kurutulması

Antioksidanla toksik maddelerin süpürülmesi

Akciğerdeki zarar gören hücrelerin düzeltilmesi"