Helikopter kazasında hayatını kaybeden efsane basketbolcu Kobe Bryant'ın kazasında pilotaj hatası olduğu ifade edildi.

NBA'in yıldız isimlerinde Kobe Bryant'ın ve kızı Gianna ile 7 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasında pilot hatalı bulundu.

Kazayla ilgili yapılan duruşmada, Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu Başkanı Robert Sumwalt, kazanın sebebinin pilotun dikkatsizliği olduğunu söyledi. Sumwalt, olayda helikopter pilotunun federal standartları ihlal ederek bulutların arasından uçtuğunu ve bu nedenle yönünü şaşırarak California'nın güneyinde bir tepeye çarptığını belirtti. Pilotun helikopteri keskin şekilde yukarı yönlendirdiğini sandığı fakat sol tarafında yer alan bir tepeye doğru döndüğü kaydedildi.