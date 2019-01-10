KOBİ Değer Kredi paketi açıklandı

Buna göre başta imalatçı ve ihracatçı firmalar olmak üzere yıllık cirosu 25 milyon TL'nin altında olan mikro ve küçük ölçekli KOBİ'lere yönelik uygun şartlarda finansman desteği sağlanacak. Bu paketle imalat ve ihracat sektöründeki işletmelere azami 1 milyon TL, diğer ticaret ve hizmet sektöründeki firmalara da azami 500 bin TL'lik kredi verilecek.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, düzenlenen tanıtım toplantısı ile KOBİ Değer Kredi paketinin ayrıntılarını açıkladı. Bakan Albayrak, başta imalatçı ve ihracatçı firmalar olmak üzere yıllık cirosu 25 milyon TL'nin altında olan mikro ve küçük ölçekli KOBİ'lere yönelik uygun şartlarda finansman desteği sağlanacağı belirtti. Albayrak, imalat ve ihracat sektöründeki işletmelere azami 1 milyon TL, diğer ticaret ve hizmet sektöründeki firmalara da azami 500 bin TL'lik kredi verileceğini duyurdu. Albayrak, 6 ay ana para ödemesiz toplam 36 ay vadeli ve aylık 1,54 faiz oranıyla bu kredinin katılımcı 13 banka tarafından kullandırılacağını sözlerine ekledi.

Bakan Albayrak, son anda Şekerbank'ın da katılımcı banka olarak pakete dahil olduğunu söyleyerek konuşmasına başladı. Albayrak, “Şekerbank'ın da katılımıyla 13 bankamızla KOBİ Değer Kredi tanıtım programı için bir aradayız. Eylül ayında açıkladığımız Yeni Ekonomi Programı ile üç yıllık projeksiyonumuzu ortaya koyduk ve bunun ilk fazını bu salonda açıkladığımız bu tanıtım programını dengelenme adımı olarak ifade ettik. Son 3-4 ayda yaşadığımız süreç ve bunun çıktıları dengelenme sürecinin başarılı bir şekilde adım adım devam ettiğini gösteriyor. Özellikle enflasyon ve döviz kuru başlıklarında ortaya koyduğumuz hedeflerin de başarılı bir performans sergiledik ve bu şekilde devam ediyoruz” dedi.

"2 milyar dolarlık tahvil ihracı gerçekleştirildi"

Dün, Nisan 2029 vadeli olarak gerçekleştirilen tahvil ihracına ilişkin açıklamalarda bulunan Albayrak, “Dün yeni bir uluslararası tahvil ihracını daha gerçekleştirdik. Hazine Finansman Programı'mız çerçevesi içerisinde uluslararası sermaye piyasalarından dün 2 milyar dolar tutarında Nisan 2029 vadeli bir tahvil ihracını başarıyla tamamladık. İhraca yatırımcılardan gelen 5 milyar doların üzerindeki talep tekrar bu küresel piyasalarda Türkiye ekonomisindeki ortaya koyduğumuz güçlü istikrarlı söyleme sağlam yanıtlar almaya başladığımızı gösteriyor” ifadelerini kullandı.

“İhraç tutarının 2,5 katından fazla talep geldi”

Bakan Albayrak, bu ihraçla 2019 yılı uluslararası piyasalardan sağlamayı planladıkları 8 milyar dolar tutarındaki dış finansmanın 2 milyar dolarlık kısmını tamamlamış olduklarını kaydederek, “10 yıl vadeli bu ihracımıza ihraç tutarının 2,5 katından fazla talep gelmesi uygulamaya koyduğumuz politikalara, yatırımcıların duyduğu güveni bir kez daha ortaya koydu. Biz bu güvenli adımlarımızı attıkça bu güveni ortaya koydukça bu süreç çok daha güçlü ve güvenilir bir şekilde devam edecek” diye konuştu.

“KOBİ'lere yönelik uygun şartlarda finansman desteği başlatılıyor”

Bakan Albayrak KOBİ Değer Kredi paketiyle başta imalatçı ve ihracatçı firmalara olmak üzere tüm sektörlerden KOBİ'lere finansmana erişim desteği sağlanacağını vurgulayarak, “Bugün tanıtımını yaptığımız kredi paketi ile birlikte başta imalatçı ve ihracatçılarımız olmak üzere tüm sektörlerden yıllık cirosu 25 milyon TL'nin altından olan mikro ve küçük ölçekli KOBİ'lere yönelik uygun şartlarda finansman desteği başlatılıyor. Söz konusu kredi ürünüyle KOBİ'lerimizin işletme sermayesi finansmanına erişiminin kolaylaştırılması mali yapılarıyla beraber üretim, istihdam, ticaret ve ihracat imkan ve kabiliyetinin güçlendirilmesi ana amaç olacak” şeklinde konuştu.

KOBİ Değer Kredisi adını verilen bu paketle imalat ve ihracat sektöründeki işletmelere azami 1 milyon TL, diğer ticaret ve hizmet sektöründeki firmalara da azami 500 bin TL'lik kredi verileceğini duyuran Albayrak, kabaca asgari 20 ila 40 bin adet işletmeye minimum dokunulacağını kaydetti.

6 ay ana para ödemesiz toplam 36 ay vadeli

Bakan Albayrak, 6 ay ana para ödemesiz toplam 36 ay vadeli ve aylık 1,54 faiz oranıyla bu kredinin katılımcı bankalar tarafından kullandırılacağını sözlerine eklerken, toplamda 20 milyar TL'lik bu paketin tüm KOBİ'lere hayırlı olmasını temennisinde bulundu.

Bakan Albayrak, konuşmasına bütçe disiplininden taviz vermemeyi sürdüreceklerini söyleyerek devam etti. Albayrak, “Özellikle ilk günden beri bütçe disiplininden taviz vermeyeceğimizi, adımlarımızı bütçe disiplini ve sınırları çerçevesinde atacağımızı ifade ettik. Bunda da sonuna kadar karalılığımızı sürdürdük, sürdürüyoruz” dedi.

“Hazinemize etkisi yoktur”

Bakan Albayrak, “Bugün açıkladığımız KOBİ Değer Kredisi 13 bankamızın tamamen kendi inisiyatifleriyle böyle bir paketi ortaya koymalarıyla devreye alınmaktadır. Hazinemize etkisi yoktur. Nitekim KGF'nin halihazırda tahsis edilmiş, kullandırılıp ödenmiş olan limitleri içerisinde yapılan bir uygulamadır” diye konuştu.

BDDK'nin bankalara ilişkin çalışmalarını anımsatan Albayrak, “Yakın zamanda BDDK başkanlığımızda bankalarımıza ilişkin detaylı bir çalışma yaptı ve bu çalışma sonucunda genel bir raporu ortaya koydu. Bankalarımızın sermaye ve likiditeleri konusunda mevcut tabloyu ifade etti. Makroekonomik dengelenme süreci boyunca BDDK mali bünye analiz çalışmalarına sürekli, yakından devam edecek ve bu kapsamlı ve kredi bazlı çalışma ile de bankalarımızın sermaye ve likidite açısından makro ekonomik şoklara karşı dayanıklılığını dün olduğu gibi bugün ve yarın da yakından izlemeye devam edecek. Bu çalışmalar sektörümüzün sağlıklı ve güçlü yapısını ortaya koymaktadır” ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın konuşmasından ardından 13 banka üst yöneticisi KOBİ Değer Kredi paketine katılımlarını ifade eden protokolü imzaladılar.