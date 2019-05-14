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KOBİ'ler e-faturaya geçiyor

KOBİ’lerin dijitalleşmesine destek olmayı hedefleyen Paraşüt, bu hizmetinin de katkısıyla bugüne kadar 3 bin 500 KOBİ’nin e-Faturaya gönüllü olarak geçmesini sağladı.

KOBİ'lerin dijitalleşmesine destek olmayı hedefleyen Paraşüt, bu hizmetinin de katkısıyla bugüne kadar 3 bin 500 KOBİ'nin e-Faturaya gönüllü olarak geçmesini sağladı.


Online ön muhasebe programı Paraşüt'ün, “Anahtar Teslim e-Fatura” özelliği ile KOBİ'ler e-faturaya geçiş yapıyor. Bu sayede KOBİ'ler ofislerinden dahi çıkmadan e-Faturaya geçiş yapıyor, faturalama giderlerini azaltıyor.


Bugüne kadar 3 bin 500 KOBİ'nin bu imkandan yararlandı, bu sayının yakın dönemde artması bekleniyor.


“Paraşüt ile KOBİ'ler dijitalleşmeye gönüllü oluyor”


e-Faturanın hem maliyet hem de zaman açısından çok büyük avantaj sunduğuna işaret eden Paraşüt Kurucu Ortağı Sean X Yu, KOBİ'lerin dijitalleşmesi ve çağa ayak uydurması için Paraşüt çatısı altında birçok özellik hayata geçirdiklerini belirtti. Sean X Yu, “Anahtar Teslim e-Fatura özelliğimiz de bunlardan birisi. Çoğu KOBİ başvurunun zor olduğunu ya da bu sistemin şirketine uymayacağını düşünerek e-Faturadan uzak duruyor. Anahtar Teslim e-Fatura hizmetimiz burada devreye giriyor; e-Fatura başvurusunun yükünü işletme sahiplerinin üzerinden alıyor ve masalarından dahi kalkmadan sisteme geçiş yapmalarını sağlıyor. Hatta bu hizmetimiz öyle çok ilgi görüyor ki; uygulamamızı sadece e-Fatura mükellefi olmak için bile kullanan birçok işletme bulunuyor. Şu anda tüm işletmeler için zorunlu olmayan ancak yakın gelecekte zorunlu hale gelecek olan e-Faturaya geçişte, böyle kilit bir rol oynamamız bize yaptığımız işin ne kadar doğru olduğunu gösteriyor” dedi.

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