KOBİ'ler kendi elektriğini Akbank desteğiyle üretecek

Akbank, kendi elektriğini üretmeyi hedefleyen KOBİ müşterilerine özel güneş enerjisi ön fizibilite desteği ve gerekli finansman için KOBİ Eko Dönüşüm Paketi'ni sunduğunu duyurdu.

Akbank, Solarvis ile yaptığı iş birliği kapsamında çatı güneş enerjisi sistemi kurup, kendi enerjisini üretmek isteyen KOBİ'lere ücretsiz güneş enerjisi ön fizibilite desteği sunduğunu açıkladı. Banka bu yatırım için ihtiyaç duyduğu finansmanı Türkiye'de KOBİ'lere özel tasarlanan ilk ve en kapsamlı paket olan KOBİ Eko Dönüşüm Paketi'yle sağlıyor.

Bu yeni iş birliği ve finansman çözümüyle KOBİ'lerin sürdürülebilir ve ekonomik enerji çözümlerinde yanlarında yer aldıklarını ifade eden Akbank KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz, “Sınırda Karbon Düzenlemesi sebebiyle KOBİ'lerimizin karşılaşacakları riskleri fırsata çevirmek ve rekabet güçlerini artırmak için KOBİ Eko Dönüşüm Paketi'yle harekete geçmiştik. Yeşil dönüşümün en önemli parçalarından biri olan Çatı GES projelerini finanse ederek de KOBİ'lerimizin enerji giderlerini düşürmeyi ve dolayısıyla karbon ayak izlerini azaltmayı hedefliyoruz. Günümüz koşullarında Çatı GES sadece çok büyük fabrikalar değil, küçük atölyeler için de gerekli. Ücretsiz ön fizibilite imkanı ile müşterilerimiz bu yatırımı yaptığı takdirde sağlayacakları yıllık tasarrufu, yatırım sonrası tahmini elektrik faturasını ve önlediği CO2 salınımını görebilecekler” dedi.

Kendi elektriğini üretmek isteyen KOBİ'ler için çözüm sunuluyor

Yapılan açıklamaya göre, güneş enerjisi ön fizibilitesi için bankanın KOBİ müşterileri fizibilite.solarvis.co'da bulunan forma işyerinin konumunu, çatısının özelliklerini, paneli uygulayabileceği alanı ve elektrik faturasının girişlerini yapıyor. Solarvis bu bilgileri analiz edip, güneş enerjisi mevzuatına uyumlu olarak gerekli panel sayısını hesaplayıp, hesaplanan panel sayısı ve tipine göre yatırıma konu malzemeler ve kurulum hizmeti için tahmini fiyat ve seçeneklerini ücretsiz olarak sunuyor. Yapılacak bu yatırım için Çatı GES kredisi kullanmak isteyen KOBİ'lerin Akbank.com'daki talep formunu doldurması yeterli oluyor.