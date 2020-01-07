KOBİ'lerden e-faturaya yoğun ilgi

KOBİ'lerin e-faturaya ilgisi artıyor. Paraşüt gelen yoğun talebe karşılık vermek için çağrı merkezi kapasitesini 3 kat artırdığını duyurdu.

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından 2020 itibarıyla e-faturaya geçiş zorunluluğu getirilmesinin ardından işletme sahipleri, dijital dönüşüm için Paraşüt'e büyük ilgi gösteriyor. Yoğun talebi karşılamak adına kapasite artırımına giden Paraşüt, Aralık ayında gerçekleştirdiği satış rakamı ile de kendi rekorunu kırdı.

“Çağrı merkezi kapasitesi 3 kat arttı”

Konu ile ilgili bilgi veren Paraşüt Kurucu Ortağı ve CEO'su Sean X Yu kuruldukları günden bu yana e-faturaya gönüllü geçen işletme sayısının artmasını desteklediklerini ifade ederek; “Bugüne kadar 7 bini aşkın KOBİ'nin, zorunluluk kapsamında bulunmamasına karşın e-faturaya geçmesini sağladık. Ocak ayından itibaren geçerli olan yasal zorunlulukla birlikte e-faturaya geçiş için şirketlerden çok yoğun talep alıyoruz. Aralık ayında başlayan bu yoğun ilgi satış rakamlarımıza da yansıdı ve geçen ay 2 bini aşkın yeni abone girişi gerçekleştirdik. Çağrı merkezimize gelen günlük telefon sayısı ortalama 500 iken Ocak ayı itibarıyla bu rakam bin 500'ler civarına yükseldi. Bu yoğun talebi karşılamak için çağrı merkezi kapasitemizi 3 kat artırdık. Kullanıcılarımıza ihtiyaç duydukları her an yardımcı olmak için farklı alanlardaki çalışmalarımız da devam ediyor” dedi.

“KOBİ'ler yerinden kalkmadan e-faturaya geçiyor”

Sundukları Anahtar Teslim e-Fatura hizmeti hakkında bilgi veren Sean X Yu; yaptıkları incelemelerde, e-fatura kullanan KOBİ'lerin kullanmayanlara göre tahsilatlarını üçte bir oranında daha kısa sürede yaptığını belirterek “2020 yılı ile birlikte firmalara günlük 5 bin TL ve üzeri, vergi mükellefi olmayan kişilere ise günlük 30 bin TL ve üzeri fatura kesen işletmelerin bu faturaları e-arşiv olarak düzenlemesi gerekiyor. KOBİ'ler elektronik fatura sistemine geçmeden de e-arşiv portalı üzerinden bu faturalarını oluşturabiliyor. Ancak e-arşiv faturalarını resmileştirdikten sonra müşterilerine e-posta ile gönderme, yeniden düzenleme ya da iptal etme gibi işlemleri portaldan gerçekleştiremiyorlar. Bu açıdan Paraşüt olarak, şirketlere kullanım esnekliği sağlıyoruz. e-Fatura sistemine geçiş yapan abonelerimiz, e-arşiv faturalarını kolayca oluşturup müşterileri ile paylaşabiliyor. İhtiyaç duydukları durumlarda e-arşiv faturalarını iptal edip yeniden düzenleyebiliyorlar. Portal üzerinde en fazla 500 e-arşiv düzenlenebilir ve faturalar 6 ay boyunca

arşivlenebilirken, biz kullanıcılarımızın sınırsız sayıda e-arşiv düzenlemesine ve faturalarını 10 yıl boyunca elektronik ortamda ücretsiz olarak arşivlemesine imkân tanıyoruz. Sunduğumuz ‘Anahtar Teslim e-Fatura' hizmeti ile bu avantajdan yararlanmayı daha da kolaylaştırıyoruz. Bu sayede KOBİ'lerimiz için e-fatura başvuru işlemlerini onlar adına birebir yönetiyoruz. KOBİ'ler yerlerinden kalkmadan e-fatura kullanıcısı oluyor ve başvuru işlemleri ile boğuşmadan dijital dünyaya daha hızlı giriş yapıyor. Biz de bu süreçte daha fazla KOBİ'yi e-faturanın avantajları ile tanıştırmak ve müşterilerimizle birlikte büyümeye devam etmek istiyoruz” şeklinde konuştu.