KOBİ'lere özel 'butik tekno çözümler' geliştirilecek

KOBİ'lerin küresel rekabetçilik güçlerini artırmasını sağlamak ve dijitalleşme süreçlerine destek olmak amacıyla başlatılan 'KOBİ'ler Gelecekle Buluşuyor: Dijital Dönüşüm Merkezi Projesi', İstanbul'da düzenlenen bir toplantı ile tanıtıldı. 3 milyon TL bütçeli projeyle 120 KOBİ, teknoloji yolculuğuna çıkacak.

KOBİ'ler için Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda çalışan İstanbul Kalkınma Ajansı'nın (İSTKA) 2018 Yenilikçi ve Üretici İstanbul Mali Destek Programı kapsamında Dijital Dönüşüm Merkezi (DDM) projesini hayata geçirdi. İstanbul Valiliği ve Tüm Girişimci İş Mentorları Derneği'nin (TÜGİM) ortaklığında, Boğaziçi Üniversitesi ve Endeavor Türkiye'nin iştirakçiliği ile hayata geçirilen KOBİ'ler Gelecekle Buluşuyor: Dijital Dönüşüm Merkezi projesi ile 120 KOBİ, tekno-yolculuğa çıkacak. Toplantıya İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Ali Özyiğit, TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan ve İSTKA Genel Sekreter Vekili Dr. Fatih Pişkin'in katıldı.

KOBİ'ler ihtiyaçları doğrultusunda 30 tekno-KOBİ ile eşleştirilecek

Toplantıda yapılan bilgilendirmede; KOBİ'ler, 18 ay boyunca, Beyoğlu'ndaki merkezde 2 bin saati aşan mentörlük desteğinin yanı sıra 'üretim', 'iç yönetim' ve 'pazarlama-satış' alanında eğitim alarak, verimliliklerini de artıracak. Proje kapsamında 120 KOBİ, ihtiyaçları doğrultusunda, dijitalleşmeye yardımcı ürün ve hizmet üreten 30 tekno-KOBİ eşleştirilecek ve mentorluk desteği alacak. KOBİ'lerin dijitalleşme ihtiyaçlarına özel yol haritalarının çıkartılacağı proje ile kredi ve finansman çözümleri de geliştirilerek, bu desteklerden faydalanmaları sağlanacak.

KOBİ'lerin elde ettikleri dijitalleşme düzeylerini sürdürülebilir kılmalarına yardımcı olacak DDM ile işletmelerin dijitalleşmeyi kurum kültürü haline getirebilmelerine katkı sağlanacak. 18 ayın sonunda ise projenin, KOBİ'lerin dijitalleşme düzeylerine etkisi ve kurum verimliliklerine katkısı test edilip, analiz raporu hazırlanacak ve yayımlanacak. Projeyle, İstanbul'un genel yenilik iklimi ile yenilik ve gelişim odaklı ekonomik yapıya kavuşması iki yönlü desteklenerek, kentin katma değeri, teknoloji ve bilgi yoğunluğu yüksek ürün ve hizmetler ile küresel ekonomide söz sahibi olabilmesi; küresel değer zincirinde üst sıralarda yer alabilmesi hedefleniyor.

Mehmet Ali Özyiğit: "Proje sadece KOBİ'lerin değil, Türkiye'nin geleceği adına çok önemli"

Yaşanan değişim ve dönüşüm sürecinde, küresel rekabetçilikte rakiplerinin bir adım önüne geçenler, yarının söz sahibi olacağını belirten İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Ali Özyiğit, "Ekonominin bel kemiği olan KOBİ'lerin, Türkiye'nin geleceği adına insan kaynağından üretim araçlarına, pek çok alanda desteklenmesi gerektiğini vurgulayarak, şöyle konuştu: "Dijital dönüşüm her anlamda desteklenmesi gereken önemli bir süreçtir. Dijital dönüşümü, ülkemizin geleceği için çok önemsiyoruz çünkü bu projenin, sadece KOBİ'lerin değil, Türkiye'nin geleceği adına çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Umarız proje başarılı olur ve Türkiye, hak ettiği yerde olur".

Orhan Turan: "İstanbul ve Türkiye'nin yenilik iklimine katma değer oluşturacağız"

KOBİ'lerin rekabetçilik gücünü geliştirmeye odaklanmak gerektiğini ifade eden TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, "Artık üretim ve sanayi; dijitalleşme çerçevesinde şekilleniyor. Bu nedenle, teknolojiyi tüketen değil; hayal eden, araştıran, geliştiren, üreten ve ihraç eden bir ülke olmalıyız. Yüksek teknolojili üretim yaparak, yüksek katma değer oluşturmak ve küresel rekabet gücümüzü artırmak için dijitalleşme, aradığımız kaldıraçtır. Sanayimizin dijital dönüşümünü gerçekleştirip, KOBİ'lerimizin kapasitelerini artırıp, yüksek teknolojiyle yüksek katma değerli üretimi yakalayıp, ekonomik refahı artırabiliriz. Teknolojik altyapı yatırımlarının faydaya dönüşebilmesi, ancak KOBİ'lerin dijital dönüşümü, kurumsal yapılarının bir parçası haline getirmesiyle mümkün görünüyor. Bu amacı gerçekleştirmek için KOBİ'lerimizin dijitalleşme yolculuğuna destek olacak Dijital Dönüşüm Merkezi, başarılı örneklerin ortaya çıkmasını sağlayacak, sürdürülebilir mekânsal bir platform imkânı da sunuyor. Merkez ile dijitalleşme becerilerinde yetkinlik kazanacak KOBİ'lerimizin, çarpan etkisi oluşturarak, İstanbul'un yenilik iklimine katma değer oluşturmasını da hedefliyoruz. Bu proje ile finansmana erişimden pazara açılmaya kadar KOBİ'lerimizin yenilik üretme motivasyonlarını artıracağız" şeklinde konuştu.

Dr. Fatih Pişkin: "KOBİ'lerimize dijital çağın gerektirdiği yetkinlikleri kazandırmayı hedefliyoruz"

İstanbul'un ekonomik gücünün korunmasında KOBİ'lerin önemli bir işlev üstlendiğine vurgu yapan İSTKA Genel Sekreter Vekili Dr. Fatih Pişkin, "KOBİ'lerimiz İstanbul'un ekonomik gücünün korunması bakımından önemli bir işlev üstleniyor. İstanbul ekonomisinin mevcut yapısının ileri teknoloji kullanan, yüksek katma değer üreten, nitelikli iş gücü istihdam eden, bilgi yoğun bir üretim yapısına dönüştürülmesi için KOBİ'lerimizin mevcut yapılarını da çağın gerçeklerine uygun olarak dönüştürmek mecburiyetindeyiz. İstanbul Kalkınma Ajansı olarak 2010 yılından bu yana 10 destek programında doğrudan KOBİ'lere yönelik toplam 114 projeye destek vermiş bulunuyoruz. Güdümlü projelerimiz ile de KOBİ'lerin test ve prototip üretme ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Girişimcilik alanında verdiğimiz destekler de doğrudan KOBİ'lerimizi etkiliyor. KOBİ'ler Gelecekle Buluşuyor: Dijital Dönüşüm Merkezi projemizi de KOBİ'lerimizin üretim, iç yönetim, pazarlama ve satış alanlarında dijital dönüşüm süreçlerine katkıda bulunmak amacıyla desteklemiş bulunuyoruz. Bu projemizle, KOBİ'lerimize dijital çağın gerektirdiği vizyon ve yetkinliklerin kazandırılmasını hedefliyoruz" açıklamalarında bulundu.