KOBİ'leri büyütecek iş birliği

E-ticaret sektörüne giriş yapan KOBİ'lerin büyümesine için yol açmak amacıyla finanstan reklama, eğitimden yurt dışına uzanan destekler verilecek.

Türkiye'nin en çok tavsiye edilen e-ticaret markalarından Hepsiburada, e-ticarete atılarak ürünlerini Türkiye'deki milyonlarca müşteriye ve dünyaya açan; hızlı, kaliteli, güvenli ve yüksek standartlarda e-ticaretle kazançlarını artıran mevcut ve yeni iş ortakları için başlattığı 'Hepsiburada İş Ortağım' projesini Anadolu'ya yayıyor.

88 bini aşkın iş ortağının yer aldığı bu büyük ekosisteme katılarak e-ticarette kendine seçkin bir yer edinmek isteyen işletmeler için de yeni fırsatlar sunan Hepsiburada, Ankara, İzmir ve İstanbul'dan başlayarak girişimciler ve küçük ölçekli işletmelerle bir araya gelecek. Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Murat Büyümez ve Hepsiburada Pazarlama Grup Başkanı Ender Özgün katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda projenin detayları anlatıldı.

Finanstan reklama, eğitimden yurt dışına uzanan güçlü Hepsiburada desteği

İş ortağı ekosistemini hızla büyüten Hepsiburada, İş Ortağım Buluşmaları'na katılacaklara komisyon oranı avantajı ve hediye reklam kredisi gibi fırsatlar sunacak.

Hepsiburada İş Ortakları, HepsiLojistik'in desteği, güçlü altyapısı, 24 saat kesintisiz hizmeti ve hızıyla, stoklamadan adreslemeye, paketlemeden kargolamaya e-ticarette birçok maliyet, zaman ve iş yükünden tasarruf edebilecek. Ayrıca HepsiJet ile gün seçerek kargolama yapabilecek. Tüm bunların yanı sıra, Hepsiglobal ile birden fazla ülkede satış yapma imkanıyla ürünlerini yurt dışına da açabilen Hepsiburada İş Ortakları; ürün, sipariş, reklam yönetimleri ve kampanyalar hakkında eğitimler alarak e-ticaret deneyimini geliştirebilecek, farklı sektörlerin önde gelen markalarıyla olan iş birliği sayesinde akaryakıt, kutu ve ambalaj tedariği, ürün fotoğraf çekimi, araç kiralama gibi hizmetlerden avantajlı olarak yararlanabilecek.

Ayrıca, 1 Ekim itibarı ile Hepsiburada ödemelerini ilk kez, işbirliği sağlanan banka üzerinden alan satıcılar yıl sonuna kadar geçerli olacak şekilde hak ediş tutarı üzerinden 500 TL'ye varan chip para ödülü ve daha pek çok avantajlar elde edecek.

"Hepsiburada ekosistemi güçlenerek büyüyor"

Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Murat Büyümez, "Türkiye'nin Hepsiburada'sı olarak, 88 bini aşkın iş ortağımızı genişletme hedefiyle Ankara, İzmir ve İstanbul'da 'Hepsiburada İş Ortağım Buluşmaları' gerçekleştirecek olmanın heyecanını yaşıyoruz. Hepsiburada'ya yeni katılacaklar için de pek çok olanak ve imkân tanıyoruz. Platformumuzdaki 88 bini aşkın satıcının 130 milyon ürününü milyonlarca müşterimizle buluşturuyoruz. Ekosistemimizde bulunan alt markalarımız HepsiLojistik, HepsiPay, HepsiJet ve HepsiGlobal ile stoklamadan adreslemeye, paketlemeden kargolamaya, faturalandırmadan ürün teslimatı ve iade işlemlerine kadar tüm operasyonel süreçleri için destek sunarak onların yanında oluyor, yurtdışına satış imkânı tanıyor, her türlü reklam hizmetlerinde onlara destek olacak avantajlı kampanyalar sunuyoruz.”

Hepsiburada Pazarlama Grup Başkanı Ender Özgün ise şunları söyledi: “KOBİ'lerin büyümesi Türkiye ekonomisinin büyümesi demek. Hepsiburada da sahip olduğu tüm pazarlama gücünü, cirosunun yüzde 65'ini oluşturan, İş Ortakları'nın gücüne güç katmak için kullanıyor. Hepsiburada platformu dakikada ortalama 113 sipariş alıyor, bu siparişlerin büyük bir bölümünü Türkiye'nin KOBİ'leri üretiyor ve satıyor. Hepsiburada'nın “Yarın Kapında” servisiyle de siparişlerin önemli bir bölümü 24 saat içinde teslim ediliyor. Hepsiburada, Efsane Gençlik ve Premium üyelik programlarıyla da kullanıcılarına bir çok avantaj sunuyor. 15-25 yaş arası gençlerin yararlanabildiği Efsane Gençlik platformunun şu an tam 1 milyon üyesi bulunuyor. Tüm bu pazarlama gücümüzü Türkiye'nin KOBİ'lerine güç katmak için kullanmaktan mutluluk duyuyoruz. Hepsiburada ayrıca Efsane Kasım kampanyalarını başlatan ilk e-ticaret platformu. Bu Kasım ayına da çok güçlü bir şekilde hazırlandık. İş ortaklarımızla bu Kasım ayında da birlikte güzel işler yapacağımıza inancımız tam.”