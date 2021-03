KOBİ'lerin dijitalleşmesine 12 milyon liralık destek

TOBB ile Vodafone Business, KOBİ'lerin dijitalleşmesi yönünde yeni bir adım attı. Bu yıl 7'ncisi düzenlenecek 'Türkiye 100' programına katılan ve programı kazanan işletmelere toplamda 12 milyon TL değerinde fayda sağlanacağı duyuruldu.

Türk iş dünyasının çatı kuruluşu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Vodafone Business, KOBİ'leri dijital geleceğe hazırlama amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bugüne kadar 'Türkiye Teknoloji Buluşmaları' ve “Dijital Dönüşüm Hareketi” gibi oluşumlarla KOBİ'lerin dijitalleşmesine önemli katkıda bulunan TOBB ve Vodafone Business, şimdi de Türkiye'nin en hızlı büyüyen ilk 100 şirketinin belirlendiği 'Türkiye 100' programı için güçlerini birleştirdi. TOBB öncülüğünde, TEPAV ve TOBB ETÜ işbirliğinde bu yıl 7'ncisi düzenlenecek programa sponsor olan Vodafone Business, program için başvuruda bulunan tüm işletmelere Veri Odaklı SMS çözümünü, programda ilk 100'e giren işletmelere ise Facebook&Instagram Reklam Hizmeti ile birlikte E-Ticaret Hizmet Paketi'ni ücretsiz sunacak. Bu ücretsiz ürün ve hizmetlerle, “Türkiye 100” programına katılan ve programı kazanan işletmelere toplam 12 milyon TL değerinde fayda sağlamış olacak.

TOBB ve Vodafone Business işbirliği, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy'un katılımıyla düzenlenen online basın toplantısında duyuruldu. Toplantıda, Vodafone Business tarafından “Türkiye 100” programı katılımcıları ve kazananlarına sağlanacak faydanın yanı sıra Türkiye genelinde tüm esnaf ve KOBİ'lere sunulacak ücretsiz Dijital Pazarlama Danışmanlığı hizmeti hakkında da bilgi verildi.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, şunları söyledi:

“Bu çağda zenginleşmenin, kalkınmanın anahtarı girişimciliktir. Nüfusumuzdaki girişimcilerin oranı yüzde 2, bunu yüzde 5 seviyesine çıkarmamız lazım. Her girişimci ortalama 10 kişiye istihdam sağlıyor. İşte bu yüzden ülke olarak bizim de daha fazla girişimciye ihtiyacımız var. Girişimcilik de heves işi. İşte Türkiye 100 programıyla, girişimci rol modellerimizin sayısı artsın istiyoruz. Buradaki her şirket, yeni girişimcilere örnek olsun. Onlar da girişimci olmaya daha fazla heves etsinler. Türkiye'nin en hızlı büyüyen şirketlerinin sayısı kat be kat artsın istiyoruz. Türkiye 100 şirketleri, ülkemizde her sektörde ve her ilde fırsatlar olduğunun; doğru iş modeliyle her sektörde ve her ilde başarının yakalanabileceğinin, en güzel örnekleridir. Bundan önceki 6 dönemde Türkiye 100 şirketlerinin neleri başardığına hep birlikte şahit olduk. Türkiye 100 şirketleri, Türkiye'nin milli gelir artışının en az 10 katı üzerinde büyüme performansı gösteren yıldız şirketlerdir. Çalışan başı üretimlerini, yani verimliliklerini, istihdamlarını diğer şirketlerden çok daha fazla artıran şirketlerdir. 2021 yılında 7. Dönemini düzenleyeceğimiz Türkiye 100 programında Vodafone ile birlikte hareket edeceğiz. Vodafone'un şirketlerimize ve KOBİ'lerimize sunacağı dijitalleşme ve e-ticaret desteklerini çok önemsiyorum. Vodafone'u, başarıyı ödüllendiren bu yaklaşımından dolayı tebrik ediyorum.”

Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy ise şöyle konuştu:

“Sunduğu ürün ve hizmetlerle toplumun her kesimine dokunan bir şirket olarak, toplumsal dönüşümde önemli bir rolümüz var. Hedeflediğimiz toplumsal dönüşümde KOBİ'lerin de payı bulunuyor. Türkiye ekonomisinin can damarı olan KOBİ'ler, toplam işletmelerin %99,9'unu oluşturuyor. Bu işletmeleri geleceğin dijital dünyasına hazırlamayı amaç odaklı duruşumuzun bir parçası olarak görüyoruz. KOBİ'lerin dijital pazarlama ve e-ticarete adaptasyonunu hızlandırmak için TOBB ile bir kez daha güçlerimizi birleştirdik. Sponsoru olduğumuz ‘Türkiye 100' programına KOBİ'ler için sunacağımız ücretsiz destek paketleriyle katkıda bulunacağız. Bu kapsamda, ‘Türkiye 100' programına başvuran tüm işletmelere Veri Odaklı SMS çözümümüzü, ilk 100'e giren işletmelere ise Facebook&Instagram Reklam Hizmeti ile birlikte E-Ticaret Hizmet Paketimizi ücretsiz sunacağız. Bu ücretsiz ürün ve hizmetlerle TOBB Türkiye 100 programı kapsamında katılan ve kazanan işletmelere toplamda 12 milyon TL değerinde fayda sağlamış olacağız. Bu işbirliğiyle, KOBİ'lerimizin dijitalleşmeye giden yolda teknolojik gücümüzle yanlarında olduğumuzu göstermek istiyoruz. KOBİ'lerimiz kazanırsa, tüm Türkiye kazanır. KOBİ'lerin büyümesine dijital çözümlerimizle destek olmaya devam edeceğiz.”

Tüm esnaf ve KOBİ'lere ücretsiz dijital danışmanlık

Esnaf ve KOBİ'ler için kapsamlı bir destek paketi de hazırladı. Buna göre, Vodafone müşterisi olsun ya da olmasın, destek paketinden yararlanmak isteyen tüm esnaf ve KOBİ'lere 3 ay süreyle ücretsiz Dijital Pazarlama Danışmanlığı sunulacak. Bu kapsamda, esnaf ve KOBİ'lere özellikle “Arama Motoru” ve “Sosyal Medya” konularında destek verilecek. Vodafone Business'ın destek paketinden yararlanmak için tek yapılması gereken, vodafone.com.tr/buyukdestek adresine gelerek ilgili kampanya sayfasından başvuruda bulunmak. Yeni destek paketiyle, Türkiye genelinde tüm esnaf ve KOBİ'lere ulaşmayı hedefliyor. Vodafone Bunsiness'ın sunduğu bu hizmetten 100 bin esnaf ve KOBİ'nin yararlanması durumuda, söz konusu müşterilere 36 milyon TL değerinde fayda sağlanmış olacak.

KOBİ'lere işlerini büyütme imkânı

“Türkiye 100” programı kapsamında sunacağı Veri Odaklı SMS, Facebook&Instagram Reklam Hizmeti ve E-Ticaret Hizmet Paketi çözümleriyle, KOBİ'lerin dijital pazarlama kanallarını artırarak işlerini büyütmelerine destek verecek. Bu çözümlerden Veri Odaklı SMS, işletmelerin veri odaklı hedefleme yaparak ürün, hizmet ve kampanyalarını potansiyel müşterilerine Vodafone Business güvencesiyle duyurabilmesini sağlarken, sektörde bir ilk olan Facebook&Instagram Reklam Hizmeti ise işletmelerin müşteri tabanını genişletmelerini, verimlilik, marka bilinirliği ve satışlarını artırmalarını mümkün kılıyor. E-Ticaret Hizmet Paketi ise alan adından arama motoru optimizasyonuna kadar işletmelerin e-ticarete başlamak için ihtiyaç duyduğu her şeyi tek çatıda topluyor.

Türkiye'nin en hızlı büyüyen ilk 100 şirketi

TOBB, TEPAV ve TOBB ETÜ'nün katkılarıyla 2011 yılından bu yana gerçekleştirilen “Türkiye 100” programı, bu yıl Vodafone Business sponsorluğunda 7'nci kez düzenlenecek. “Türkiye 100” programına başvuran şirketler, 2017-2019 dönemi satış gelirleri büyüme hızına göre değerlendirilecek ve satış gelirlerini en yüksek oranda artıran ilk 100 şirket belirlenecek. Bu şirketlerin kamuoyuna açıklanmasıyla birlikte, büyümelerini devam ettirmeleri için gerekli unsurlardan biri olan görünürlük, TOBB öncülüğünde gerçekleştirilen programlarla sağlanacak. Bu sayede, söz konusu şirketlerin yeni ortaklara, müşterilere ve tedarikçilere erişimi kolaylaşacak.