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Koç ailesinden Suna Kıraç vefat etti

Vehbi Koç’un kızı Suna Kıraç hayatını kaybetti.

Vehbi Koç'un kızı Suna Kıraç hayatını kaybetti.


Merhum İş adamı Vehbi Koç'un kızı, Rahmi Koç'un kardeşi ve İnan Kıraç'ın eşi Suna Kıraç hayatını kaybetti. Koç Holding tarafından yapılan açıklamada “Topluluğumuzun kuruluş yıllarından 2010'a kadar çeşitli liderlik görevleri üstlenen, Koç Üniversitesi, Koç Okulu ve Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'nın kuruluşuna öncülük eden Suna Kıraç'ı kaybetmenin büyük üzüntüsü içindeyiz. Suna Kıraç'ı emanet ettiği değerlere bağlı kalarak, ilham veren, vizyoner ve öncü kişiliği ile her zaman hatırlayacağız ve unutmayacağız” denildi.

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