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Kocasinan Oto Sanayi Sitesi'nde yaşanan patlama kamerada

Kocasinan Oto Sanayi Sitesi içerisinde bulunan tekstil atölyesinde yaşanan patlama saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntüde, beton yığınlarının araçların üzerine düşmesi yer aldı.


Kocasinan Oto Sanayi Sitesi içerisinde bulunan 5 katlı tekstil atölyesinin 4. katında ütü kazanından kaynaklı patlama yaşandı. Patlamanın şiddetiyle binadan kopan parçalar park halindeki araçların üzerine düşerken, ortalık savaş alanına döndü. Patlama anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, beton yığınlarının araçların üzerine düştüğü görülüyor.

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