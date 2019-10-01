Kocasını öldüren Hülya Ören hakkındaki soruşturma tamamlandı

Güngören'de eşi Kadir Ören'i bıçaklayarak öldüren Hülya Ören hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, Hülya Ören'in ‘haksız tahrik altında eşi kasten öldürme' suçundan 24 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Güngören'de 25 Ağustos 2019'da eşini bıçaklayarak öldüren Hülya Ören hakkındaki soruşturma tamamlandı. Soruşturma sonunda hazırlanan iddianamede, maktul Kadir Ören ile Hülya Ören'in resmi nikahla evli oldukları ve olay günü şüphelinin bıçak ile maktule vurarak ölümüne neden olduğu aktarıldı.

İddianamede savcılık ifadesine yer verilen Hülya Ören'in eşinin kendisine sinkaflı küfürler ile hakaret ettiğini, kendisinin ise boşanmak istediğini söylediği aktarıldı. İfadesinde eşinin kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu da aktaran şüpheli Ören, 25 Ağustos 2019 sabahında eşinin kendisi uyuduğu esnada yanına gelerek birlikte olmak istediğini söylediğini ancak kendisinin bunu kabul etmediğini açıkladı. Olay günü akşam saatlerinde eşinin kendisine yine cinsel istismarda bulunduğunu ve darp ettiğini aktaran Hülya Ören, can havliyle mutfaktan bıçak aldığını söyleyerek maktule doğru 2 kez salladığını eşinin ise yere yığıldığını aktardı. İfadesinde hemen polis ve ambulansa haber verdiğini söyleyen şüpheli Ören, öldürme kastıyla hareket etmediğini sadece kendini korumak istediğini aktardı.

İddianamede polis tarafından düzenlenen olay yeri raporuna da yer verildi. Raporda açık halde bulunan diz üstü bilgisayarda pornografik içerikli sitelerin açık olduğu ve evin farklı noktalarında kadın iç çamaşırı olduğu açıklandı. İddianamede, olay yeri raporunun şüphelinin ifadesini doğrular nitelikte olduğu aktarıldı. Soruşturma kapsamında şüpheli için alınan Adli Tıp Kurumu raporunda ise şüphelinin basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde yaralandığı, bu delilin şüphelinin maktul tarafından yaralandığı beyanını doğruladığı da belirtildi.

Öte yandan, soruşturma kapsamında yapılan araştırmada şüpheli Hülya Ören'in cinayet tarihinden önce maktul eşi hakkında darp ve hakaret suçlamasıyla şikayette bulunduğu bilgisine de yer verildi.

İddianamede Hülya Ören'in ‘haksız tahrik altında eşi kasten öldürme' suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapis ile cezalandırılması talep edildi.