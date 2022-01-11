Köklü marka dönüşüm yaşıyor

Haziran 2021 tarihinde katıldığı OYAK Grup Şirketleri bünyesinde faaliyetlerine hız veren Tamek, tüketici odaklı bakış açısıyla pazara giriş yaptı. OYAK'ın stratejik yatırımlarıyla kurumsal ve organizasyonel anlamda yenilenen şirket, efsaneleşmiş sloganı ‘Tamek'se Koy Sepete' ile ekranlara geri dönecek. Şirketten yapılan açıklamaya göre yeni reklam filmiyle, markaya dinamizm katmak hedefleniyor.