Kokusuz siyah sarımsak, arı zehri, keçi sütü bazlı bebek maması görücüye çıktı

Doğal, Organik ve Sağlıklı Ürünler Fuarı Exponatura 19, 29 Eylül tarihlerine kadar Yeşilköy Fuar Merkezi'nde 10'uncu kez kapılarını açtı.

Son yıllarda tüketici bilincinin artması ve sağlıklı - doğal beslenmeye olan ilginin yükselmesi ile doğal - organik ürünler sektörü, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de yükselen pazarlar arasında yer alıyor. Gittikçe büyüyen ve önem kazanan bir sektörü uluslararası alanda bir araya getiren Doğal, Organik ve Sağlıklı Ürünler Fuarı Exponatura 19, 29 Eylül tarihlerine kadar Yeşilköy Fuar Merkezi'nde 10'uncu kez kapılarını açtı. Fuar, eczanelerden, marketlere organik ürün alıcılarından aktarlara, doğal ürün üreticilerinden ithalatçılara kadar geniş bir ticari hedef kitlesine sahip. Fuarda şifalı doğal ve organik ürünler, beslenme ve diyet ürünler, anne-bebek ürünleri, vejeteryan-vegan ürünler, bitkisel kozmetik ve güzellik, doğal tedaviler-bitkisel ilaçlar ve içecekler gibi birçok bitkisel ürün grubu yer alıyor.

Fuarda kokusuz siyah sarımsak, birçok hastalığa iyi gelen arı zehri, Türkiye'nin ilk ve tek olduğu belirtilen keçi sütü bazlı bebek maması öne çıkan ürünler arasında yer alıyor.

"Arı zehri beyin felci, epilepsi hastalığına, eklem romatizmalarına iyi geliyor"

Arı zehri hakkında bilgi veren Dikbıyık firmasının sahibi İslam Dikbıyık, "Bursa'da arı çiftliğimiz var, organik arı ürünlerinin üretimini yapıyoruz. Arı zehrini de çiftliğimizde üretiyoruz. Küçük bir tahtanın üzerine sazın tellerinden koyduk. 12 volt elektriği arıların uçuş tahtasına veriyoruz. Arılar girip çıkarken, elektrik ayaklarını ısırıyor ve arı iğnesini çıkarıp tellere sokmaya çalışıyor. İğneyi tele soktuğunda altta bulunan cama sıvı damlıyor, bizde bunu kazıyarak toz arı zehri elde ediyoruz. Arı zehri beyin felci, epilepsi hastalığına, eklem romatizmalarına iyi geliyor. Apiterapi kliniklerinde toz arı zehri, saf suyla inceltip vücuttaki akupunktur noktalarına uygulanmaya başlandı" şeklinde konuştu.

"Türkiye'nin ilk ve tek keçi sütü bazlı bebek mamasını üretiyoruz"

Keçi sütü bazlı bebek mamasının önemine değinen Baby Goat şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı Eser İlter Mumcular, ''Ürünümüzü, İzmir'de bulunan keçi çiftliğimizde ürettiğimiz sütlerimizle Aydın'da bulunan fabrikamızda Türkiye'nin ilk ve tek bebek mamasını üretiyoruz. Anneler içleri rahat şekilde ürünümüzü kullanabilirler. Çünkü keçi sütünün yardandan gelen birçok özelliği var. Keçi sütünün insanlara ilaç olsun diye yaratıldığına inanıyorum. Keçi sütünün yağ molekülleri 1 mikron civarındadır. İnek sütünün 16-17 mikron civarında. Dolaysıyla bebeklerde gelişmemiş bağırsaklarda sindirim zorluğu oluşturduğu için gaz, kabızlık ya da ilerleyen dönemde obeziteye yol açıyor. Dolaysıyla keçi sütü maması tüm bu sıkıntıların önüne geçerek bebeklerin hem sağlıklı gelişimine hem de huzurlu büyümesine yol açıyor. Zeytinyağının insanlar ve bebekler üzerindeki faydasını herkes biliyor, keçi sütü ile zeytinyağını birleştirerek çok özel ürün yaptık" diye konuştu.

"Dünyada süper gıda olarak geçen yükselen bir trende sahip"

Fuarda yer alan diğer dikkat çekici ürün olan kokusuz siyah sarımsak hakkında bilgi veren Ümitköy Gurme firmasının yetkilisi Şule Tükel, "Taşköprü sarımsağını kullanıyoruz. Sarımsağı 20-25 günlük özel bir fırın içinde 45-50 derece gibi düşük bir ısıda fermante ediyoruz. Bu fermantaston sırasında herhangi bir işlem yapılmıyor, ışıktan yoksun bir ortamda, düşük ısıda bekleyerek fermante oluyor. Besin değerleri arttıkça içindeki antioksidan değerleri arttıkça sarımsak rengini koyulaştırıyor ama asitini bırakıyor. Sarımsak asitini bıraktığı için ağızda bıraktığı keskin kokusu kayboluyor. Bu da sarımsağı günlük yaşamımızda rahatlıkla tüketmemizi sağlıyor. Sarımsağın içindeki lezzetler ortaya çıkıyor. Sarımsağın bu işlemden sonra antioksidanlarının artmasından dolayı rengi koyulaşmış oluyor. Şu anda dünyada süper gıda olarak geçen yükselen bir trende sahip. Çünkü hem besin değeri yüksek hem de lezzetli bir gıda" açıklamasında bulundu.

Ayrıca fuarda; arı ekmeği, cilt lekelerine iyi gelen eşek sütü sabunu; kanser, tansiyon, reflü, ülser ve kalp rahatsızlıklarına iyi gelen orman gülü balı; şeker, tansiyon, kabızlık, obezite ve bağırsaklara iyi gelen kombucha, hidrolize kolajen proteinli içecekleri; tüy azaltıcı deodorant, 19 bitki özlü şampuan; içilebilir elma, kiraz, alıç sirkesi; yüzde yüz bitkisel diş macunu, defne yağından ağrı kesici (tüm bitkisel yağlar) ve doğal şifa deposu tarhanasının yer aldığı bildirildi.