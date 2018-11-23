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Kol saatinden uyuşturucu madde çıktı

İstanbul’da Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin düzenlediği şafak operasyonunda kol saatinde saklanan uyuşturucu madde ele geçirildi.

İstanbul'da Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin düzenlediği şafak operasyonunda kol saatinde saklanan uyuşturucu madde ele geçirildi.


İstanbul'da Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, şafak vakti birçok adrese operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda adresler didik didik arandı. Zeytinburnu 59. Bulvar Caddesinde 4 katlı binanın en üst katına giren ekipler evin her tarafını aradı. Evde bir kol saatini gören ekipler saati incelemeye başladı. Arka kapağı açılan saat içerisine saklanmış uyuşturucu madde ele geçirildi. Adreste bulunan iki şüpheli gözaltına alındı.

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