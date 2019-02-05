Kolej gibi devlet okulu

Bağcılar'da bulunan Ragıp Akın İlkokulu, farklılıklarıyla dikkat çekiyor. Öğrencilerin farklı bir çok etkinlikle buluşturulduğu ilkokulun kolej gibi hizmet vermesi aileler tarafından büyük beğeni topluyor.

İstanbul'un Bağcılar ilçesi Demirkapı Mahallesi'nde eğitim veren Ragıp Akın İlkokulu farklılıklarıyla dikkat çekiyor. Okul bünyesinde 22 dersliğin yanı sıra kapalı spor salonu, konferans salonu, Şehit Fethi Sekin Proje sınıfı, müzik atölyesi, resim atölyesi, satranç sınıfı, destek eğitim sınıfı, akıl ve zeka oyunları sınıfı, özel eğitim sınıfı, egzersiz sınıfı ve 3 derslikli ana sınıfı bulunuyor.Kapalı spor salonuna sahip olan Ragıp Akın İlkokulu'nda basketbol, futsal, tekvando, ana sınıfı öğrencileri için jimnastik kursları veriliyor. Okulun Bağcılar'da yapılan çocuk oyunları ve fiziki etkinlikler yarışmalarında da dereceleri var.

Ragıp Akın İlkokulu Müdürü Erol Karaca, “Öğretmenlerimiz ve velilerimizle birlikte Milli Eğitim Bakanlığının 2023 Eğitim Vizyonu doğrultusunda yürüttüğümüz çalışmalarla öğrencilerin sosyal, bedensel, ruhsal gelişimlerine katkı sağlayarak çevreye duyarlı iyi bir insan olma yolunda emin adımlarla ilerlemelerini desteklemeye çalışıyoruz. Bilimsel düşünce gücüne sahip, sorgulayarak öğrenmeyi hedefleyen, kültürel değerlerine sahip çıkan, kendine güvenen bireyler yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Öğrencilerimizin çok yönlü gelişimine önem vererek, aklın ve kalbin terbiyesini milli ve manevi değerlerle yoğurarak örnek bir eğitim vermeye çalışıyoruz” dedi.

“Eğitimde velinin rolü çok önemli”

Ayrıca eğitimde velinin önemine dikkat çeken Ragıp Akın İlkokulu Müdürü Erol Karaca, "Veliler için el sanatları ve Kur'an-i Kerim kursu açarak onların hem sosyal hem toplumsal gelişimlerine katkıda bulunuyoruz. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan veli akademileri projesini düzenli olarak sürdürerek veli-öğrenci-okul arasında etkili iletişim sağlamayı amaçlıyoruz. Ayrıca her sınıfa bir etkinlik, umudum öğretilenim, bir harf bin İstanbul, ağaçların adları İstanbul, değerler eğitimi, beslenme dostu okul projesi, iyilikte yarışan sınıflar, beyaz bayrak, sözlük özgürlüktür, okulumda bir ses iki hareket, misafirim öğretmenim gibi projelerini de öğretmenlerinin liderliğinde yürüterek öğrencilerin çevre, sağlık, eğitim gibi projelerle bu konularda öğrencilerin ve velilerin toplumsal duyarlılıklarını arttırmayı hedefledik. Veliler için okul bahçesine 100 metrekare büyüklüğündeki kapalı bekleme alanı yaptık. Bağcılar Belediyesinin katı atıkların geri dönüşümünün sağlanması için sürdürdüğü çalışmalara da her yıl katılıyoruz. Bu sene de en fazla geri dönüşüm atığı ve arık pil toplayarak birinci olduk” dedi.

Okulda kendoku kursu bile var

Öğrencilerin akademik başarılarıyla birlikte, fiziksel, duygusal ve sosyo-kültürel gelişimlerinin de desteklendiğini belirten Ragıp Akın İlkokulu Müdürü Erol Karaca, “Farklı sanat ve spor dallarına ilgisi ve yeteneği olan öğrencileri tespit ediyoruz. Müzik atölyesinde bağlama kursu veriliyor. Resim atölyesinde görsel çalışmalar yapılıyor ve yıl sonlarında sergiler düzenleniyoruz. Ayrıca öğrencilerin dikkat, odaklanma, analitik düşünme becerilerini geliştirmeye yönelik açtığımız akıl ve zeka oyunları sınıfında deneyimli öğretmenlerimiz eşliğinde satranç, sudoku, kendoku, abc sıralama gibi 40 çeşitten fazla eğitici oyun eğitimi veriyoruz. Bağcılar ilçesinde yapılan çeşitli akıl oyunları turnuvalarında da birincilikler elde ettik" diye konuştu.