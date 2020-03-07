Kolon kanserinde kolonoskopik tarama çok önemli

Dr. Duygu Derin, kalın bağırsak kanseri tespiti için 50 yaş ve üstü herkesin kolonoskopik taramadan geçmesi gerektiğini söyledi.

Liv Hospital 6 Mart Kolon Kanseri Günü'ne farkındalık oluşturmak amacıyla “Kolorektal Kanser Survivor'ları Hikayelerini Anlatıyor” söyleşisine ev sahipliği yaptı. Etkinlikte geçtiğimiz senelerde kolon kanserine karşı mücadele veren survivorlar yaşadığı süreci paylaşırken, uzman doktorlar kolon kanseriyle ilgili merak edilenleri anlattı.

Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Hakan Yanar, Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Binnur Şimşek, Medikal Onkoloji Uzmanı Dr. Duygu Derin, Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Uzm. Dr. Ayşen Dizman ve Onkoloji Uzmanı Dr. Faruk Aykan, sindirim sistemi kanseri olarak bilinen, kolorektal kanserleri masaya yatırdı. Kolon kanseriyle ilgili merak edilenleri ve korunma yöntemlerini anlattı. Kanserle ilgili sorular uzmanlar tarafından cevaplandı.

Dr. Duygu Derin, “Liften fakir, yağdan ve proteinden zengin beslenme, obezite kalın bağırsak kanseri oluşmasına zemin hazırlar. Hareketsiz bir yaşamı olanlarda bu risk daha da artar. Diyetteki lifi yani sebze, meyve ve kuru baklagil tüketimini arttırıp hayatımıza fiziki aktivite de kattığımızda kalın bağırsak kanseri oluşum riskini yüzde 40'lara varan oranda azaltabiliriz. Kalın bağırsak kanseri tespiti için 50 yaş ve üstü herkesin kolonoskopik taramadan geçmesi gerekir. Sorun olmasa bile 3-5 yılda bir tekrarlanması faydalıdır. Ailesinde erken yaşta kalın bağırsak kanserine yakalanmış kişiler varsa, kontrollere daha erken başlanmalıdır. Kolon kanseri erken yakalandığında tamamen düzelen bir hastalıktır. Taramalarınızı ihmal etmeyiniz. Erken tanı hayat kurtarır” dedi.

Tedavi deneyimli ellerde yapılmalı

Dr. Hakan Yanar, “Kolon kanseri, her yaş grubunda görülebilen bir kanserdir. Tedavisi mümkün bir hastalıktır. Bu hastalığın bilinirliliğini toplumumuza anlatacağız. Standart tedavi yöntemi cerrahidir. Ancak ameliyat esnasında tümör ile birlikte bir miktar sağlam kolon dokusu ve etraf lenf bezlerinin çıkarılması hayati önem içerir. Uzun dönem sağ kalım, tümörün tekrar etmesi ya da uzak bölgelere yayılmasına etki eden cerrahi işlemi bu konuda deneyimli cerrahlarca uygulanmalıdır. Günümüzde laparoskopi yöntemi ile karında kesi yapmadan bu ameliyatlar yüksek başarı oranı ile gerçekleştirilir. Laparoskopik ameliyatların üstünlükleri arasında ameliyat sonrası ağrının çok daha az olması, hastanede yatış süresinin daha kısa sürmesi ve ameliyat yerinde çok az ya da hemen hiç iz bulunmaması yer alır. Makata çok yakın tümörlerde ise ameliyat öncesi yapılan kemoterapi ve radyoterapi yöntemleri ile kalın bağırsağın dışarı alınmasının önüne geçilebilir" dedi.

Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Binnur Şimşek de, "Kolon ve rektum kanserleri sıklığı giderek artan kanserlerdendir. Erken tanı konulursa hem hayatımız kurtulur, hem de gelecekte daha mutlu yaşama sevdiklerimizle kavuşmuş oluruz. Önlenebilir, tedavi edilebilir kanser türlerindendir" dedi.