Koltuk değnekleri ile oy kullanmaya geldiler

İstanbul'da Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi için oy kullanma işlemi başladı. Sabah erken saatlerde yoğunluğun yaşandığı okullarda bazı vatandaşların koltuk değnekleri ile oy kullanmaya geldikleri görüldü.

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Beşiktaş ve Esenler'de vatandaşlar erken saatlerden itibaren sandık başına geldi. Okullarda kısmen yoğunluğun yaşandığı oy kullanımında bazı vatandaşların koltuk değnekleri ile oy kullanmaya geldiği görüldü.

Sabah saat 08.00 itibariyle başlayan oy kullanma işlemi saat 17.00'de sona erecek.