Kombilerin bakımının yapılması hem ömrünü uzatıyor, hem maliyetini düşürüyor

Kombi bakımının özellikle uzmanlar tarafından yapılması gerektiğinin altını çizen Daikin Genel Müdür Yardımcısı Olcay Avcı, "Uzman ekiplerinin ekonomik fiyatlarla gerçekleştirdiği bakım sayesinde kombinizin çevreye verdiği zarar minimuma indirilirken, enerji masraflarından sağlayacağınız tasarrufla aile bütçeniz de rahat ediyor." dedi.

Uzmanlar kombilerden maksimum verim alınması için düzenli aralıklarla bakımların yapılması gerektiğin belirtiyor. Daikin Isıtma Grubu Uzmanı Daikin Genel Müdür Yardımcısı Olcay Avcı, kombi bakımının nasıl yapılması gerektiğini açıkladı.

Kombi bakımının özellikle uzmanlar tarafından yapılması gerektiğinin altını çizen Avcı, "Uzmanlar tarafından gerçekleştirilen kombi bakımı sırasında öncelikle gaz ve hava karışım oranları kontrol ediliyor, ardından gaz tüketim sorunları çözülüyor. Bunun yanı sıra fan fonksiyonlarının kontrolü ve temizliği de gerçekleştiriliyor." dedi.

Yapılan ayarların elektrik sarfiyatını azalttığına ve enerji tasarrufu sağladığına dikkat çeken Avcı, şu bilgileri verdi: "Kombilerin optimum verimlilikte çalışmalarını sürdürmesi için düzenli olarak bakımlarının yapılması gerekiyor. En önemlisi de bakımlar sırasında can güvenliği için tüm emniyet sistemlerinin, faaliyetlerinin ve sağlamlıklarının kontrol edilmesidir. Bütün bunların yanı sıra verimli yanma ve uygun değerlerde atmosfere salınan egzoz gazının azaltılması, çevreye ve topluma duyarlılık adına hepimizin önceliğidir. Uzman ekiplerinin ekonomik fiyatlarla gerçekleştirdiği bakım sayesinde kombinizin çevreye verdiği zarar minimuma indirilirken, enerji masraflarından sağlayacağınız tasarrufla aile bütçeniz de rahat ediyor."

"Kombiniz ilk günkü verimiyle uzun yıllar çalışabilir"

Daikin Genel Müdür Yardımcısı Olcay Avcı, "Kombinizin ilk günkü verimi ve güvenliği ile uzun yıllar çalışabilmesi, performansını yükseltip, enerji tasarrufu sağlayabilmesi için periyodik bakım yapılması gerekiyor. İnsan sağlığı ve güvenliğinin ön planda olduğu kombilerde, üreticinin önermiş olduğu periyodik bakım işlemlerinin mesleki yeterliliği sağlanmış servis ekiplerince yapılması en kilit noktalardan biri. Çünkü ancak bu konuda yeterliliği olan ekipler, ileride yaşanabilecek muhtemel arızaları bakım sırasında tespit ederek, giderilmesine olanak sağlayabiliyor. Kombinizin yıllarca verimli ve güvenli bir şekilde çalışabilmesi, bunun yanı sıra onarım ve işletme maliyetlerinin düşürülebilmesi için kışa girmeden periyodik bakımının yapılmasını öneriyoruz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan; iklimlendirme sektörünün öncü şirketlerinden Daikin, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da ‘5 kritik nokta bakımı' kampanyası düzenlediğini duyurdu. Yapılan bilgilendirmede; Daikin ve Airfel markalı kombileri kapsayan bakım kampanyası ile en önemli 5 noktanın bakımı yapılırken, bunun yanı sıra bir dizi ayar da gerçekleştirilecek. Kampanya kapsamında; ‘brülör temizliği ve kontrolü', ‘eşanjör temizliği', ‘emniyet donanımları kontrolü', ‘gaz ayar kontrolleri' ile ‘devre elemanları kontrolü ve filtre temizliği' gibi kombi için en önemli 5 noktanın bakımı ve bir dizi de ayar da yapılıyor.

15 Aralık 2019 tarihine kadar devam edecek kampanya ile mevcut kombilerin verimlilik ve güvenlik açısından büyük önem taşıyan periyodik bakım yapılırken, hem cihazın ömrünü uzatmak hem de onarım ve işletme maliyetlerini de düşürülmesi planlanıyor.