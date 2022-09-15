KOM'dan sahte alkol ve tütün operasyonu: Parola 'ucuz olan'

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından başlatılan 'Zincir' operasyonları çerçevesinde Maltepe tekel bayi ve Tuzla'daki bir depoya baskın yapıldı. Tekelde 'ucuz olan' parolasıyla sahte alkol ile tütün satıldığı ve depo olarak ise gizli bir bölmenin kullanıldığı belirlendi. Maltepe'deki operasyonda 2 kişi, Tuzla'da ise 10,5 ton etil alkolün ele geçirildiği operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (KOM), ürettikleri sahte alkol ve kaçak tütünleri piyasa süren suç gruplarına yönelik ülke genelinde eş zamanlı “Zincir” operasyonu başlattı. Maltepe'de bir adrese düzenlenen operasyonda 2 bin paket kaçak sigara, 750 adet sahte alkol ele geçirildi. Tekele gelen müşterilere 'ucuz olan' parolasıyla sahte alkol ve kaçak tütün satıldığı tespit edildi. İşletmenin sahte ürünleri depoladığı gizli bir bölmede ortaya çıktı. Konuyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

10,5 ton etil alkol ele geçirildi

Operasyon çerçevesinde Tuzla'da bulunan bir depo ve nakliye kamyonunda ise sahte alkollü içki imalatında kullanılan 10,5 ton etil alkol ele geçirildi. Konuyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.