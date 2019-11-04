Komşuluk ve Dayanışma Meydanı, Kartallıların yeni buluşma noktası oldu

Geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı büyük bir organizasyonla açılışı gerçekleştirilen Komşuluk ve Dayanışma Meydanı; yeşili, temiz havası ve oyun parklarıyla vatandaşların yeni uğrak mekanı oldu. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de meydana bir ziyaret gerçekleştirerek vatandaşlarla bir araya geldi.

Kartal Belediyesi'nin özverili çalışmaları neticesinde 5 ay gibi kısa bir sürede 3 mahallenin nefes alabileceği yeşil alanı, büyük bir meydanı ve çocukların özgürce oyun oynayabileceği parkı içerisinde barındıran Komşuluk ve Dayanışma Meydanı'na Kartal halkı yoğun ilgi gösteriyor. Başkan Gökhan Yüksel de meydana bir ziyaret gerçekleştirerek komşularıyla buluştu. Güzel havayı fırsat bilen Kartallıların akın etiği 11 bin metrekarelik Komşuluk ve Dayanışma Meydanı'nda her yaştan Kartallı ile buluşup sohbet eden Başkan Gökhan Yüksel'e, vatandaşların ve özellikle çocukların ilgisi ise yoğundu.

“Kartallıyı birbirine komşu yapacak yeni bir dönemi açıyoruz”

“Göreve geldiğimiz ilk günden beri komşularımızla her zaman için yan yana olduk, komşularımızın öncelik ve ihtiyaçlarının neler olduğunu bu şekilde öğrendik” diyen Kartal Belediye Başkanı, konuşmasına şöyle devam etti:

“Kartal Belediyesi olarak aslında biz bir meydan değil dostluğa, paylaşıma, komşuların hoş sohbetine ev sahipliği yapacak yeni bir buluşma alanı açtık. Meydanı gezdiğimizde gördük; annesi, bebeğine temiz hava aldırmak için gelmiş, çocuklar özgürce koşup eğlenmek için, genç ve yetişkinlerimiz spor ve yürüyüş yapmak için, yaş almış değerlerimiz komşuluklarını perçinlemek için Tüm bunlara şahit olmak ziyadesiyle memnun ediyor bizi. Biz aslında Kartal'da mahalle ruhunu yeniden canlandırarak, her Kartallıyı birbirine komşu yapacak yeni bir dönemi açıyoruz. Bu gayenin ilk meyvesini, Komşuluk ve Dayanışma Meydanı ile topladık, bu sebeple oldukça mutlu ve gururluyuz. Daha yeni başlıyoruz, Kartal'daki hayatı komşularımızla birlikte güzelleştirmeye devam edeceğiz.”