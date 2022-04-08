Komşusunu yaktığı iddia edilen anaokulu öğretmeni hakim karşısına çıktı

Bağcılar'da altın bilezikleri için komşusunu önce tülbent ile boğduğu ardından canlı canlı yakıp ölmesine neden olduğu iddia edilen anaokulu öğretmeni Gözde Aytar hakim karşısına çıktı. Sanık Aytar savunmasında suçlamaları kabul etmezken, olay günü maktul annesinin kendisini aradığını söyleyen Dilek Kurt, “Annem ‘Gözde beni yaktı' dedi” şeklinde konuştu.

Bağcılar'da 25 Nisan'da anaokulu öğretmeni Gözde Aytar'ın (34) sık sık evine girip çıktığı komşusu Gülcemal Coşar'ın (71) bileziklerini yağmalamak için önce onu tülbent ile boğduğu, ardından yaşlı kadının üzerine yanıcı madde dökerek yanıp ölmesine neden olduğu iddia edilmişti. Hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis ile 15 yıla kadar hapis cezası talep edilen sanık hakim karşısına çıktı. Bakırköy 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada tutuklu sanık Gözde Aytar hazır bulundu. Duruşmaya maktulün çocukları müşteki Dilek Kurt ve İbrahim Coşar da katıldı.

“Ben maktulü öldürmedim, altınlarını da almadım ”

Tutuklu sanık Gözde Aytar savunmasında “Hakkımda yapılan suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum. 2002 yılından beri ben o binada yaşıyorum. Maktulle hiç bir problemim yoktur. Kızı Dilek ile problemim olmuştu. Dilek Kurt'un eşi Mehmet ile benim adım çıkarılmıştı. Hatta benim adımın çıkması sonrasında maktul, damadı Mehmet ile birlikte bize sürekli gelip özür diledi. Benim maktulle herhangi bir problemim yoktu. Aksine selamlaşırdık. Dilek, sonraki süreçte beni her gördüğünde hakaretlerde tehditlerde bulunurdu. Bunlara rağmen ben karakola şikayette bulunmadım. 20 yıldır o binada oturuyorum kimsenin dairesine gitmediğimi herkes bilir. Zaten gitme imkanım yok, sürekli çalışan biriydim. Faturaları herkesin kapısına bırakıyoruz, yardım amacıyla ben ve birkaç kişi yapıyorduk bunu. Maktule de yardım amaçlı fatura götürüyordum. Olay günü ailemle birlikte evdeydim. Benim sınavlarım vardı, yatak odasında ders çalışıyordum. Sonra annem ‘bağrışmalar oldu' diye seslendi. Ben duymamıştım. Çünkü ders çalışırken kulaklık takıyordum. Bağrışmalar çoğaldı ancak binada genellikle kavga olayları olduğu için ilk önemsemedim. Sonra ne oluyor diye bakmak için ailemle çıktık. Sonra 10 dakika geçti ya da geçmedi polisler evimize geldi. Bana gün içerisinde ne yaptığımı sordular. Polislere saat 15.00 da ekmek almaya gittiğimi sonra da eve geldiğimi söyledim. Bu suçu ben işlemedim. Haberlerde ve gazetelerde psikolojik sorunlarım olduğu söylendi. Ama ilaçlık bir şeyimin olmadığını söyledi doktorlar. Psikolojik bir sorunum yok, beratımı isterim. Olayda ismimin verildiğini ben evime gelen polislerden öğrendim. Verilme gerekçesini de bilmiyorum. Ben maktulü öldürmedim, altınlarını da almadım ” dedi.

Öte yandan mahkeme başkanı tarafından sanığın sabıkasız olduğu ve olay yerinde parmak izinin çıkmadığı belirtildi.

“Ben yandım kızım”

Maktulün kızı müşteki Dilek Kurt ise annesinin olay günü kendisini akşam saatlerinde aradığını söyleyerek, “Efendim diye telefonu açtığımda ‘Ben yandım kızım' dedi. Ben de olayın şokuyla kızımın odasına gittim, telefonum kapandı. İki dakika sonra yine görüşme yaptık. ‘Anne kim yaktı çay mı döküldü' diye sorduğumda, 'Yok kızım beni yaktılar' dedi. Kızım Büşra telefonu elimden alarak anneme ‘ne oldu anneannemi kim yaktı' dedi. Annem de ‘Gözde yaktı' dedi. Kardeşim İbrahim'i aradım. O daha yakın olduğu için hemen annemin evine gitmesini söyledim. Ben annemi göremedim, vardığımda hastaneye gitmişti. Sanıktan şikayetçiyim. Sanıkla aramızda bir husumet yoktur” dedi.

Maktulün oğlu müşteki İbrahim Coşar ise olay günü ablasının kendisini aradığını söyleyerek, “Anneme bir şey olmuş, ‘yaktılar beni' dediğini bana iletti. Ben anneme giderken amcamın kızını da aradım olayı söyledim. Ben çay, kahve döküldüğünü düşündüm. Ben anahtarımla kapıyı açtım. Annemin sesi üzerine herkes birikmişti. Annemi salonda yerde yatar vaziyette bulundu. Feryat ediyordum, bütün komşular gelmişti. Bir tek sanığın ailesi gelmedi. Pencerelerini dahi açmadılar. Anne ne oldu sana diye sordum ‘Yaktılar beni' dedi. Anne kim yaptı neden yaptılar sana bunu dedim. ‘Gözde yaptı' dedi. ‘Anne Gözde niye yapsın sana bunu' diye sordum, kollarını kaldırarak bileziklerini aldığını ve tülbentle kendisini boğmaya çalıştığını söyledi. Ben annemi o şekilde görünce şoka girmiştim” şeklinde konuştu.

“Anneannem Gözde'nin eve sürekli kahve, çay içmeye gelip gittiğini söylemişti”

Maktulün torunu olan tanık Büşra Kurt ise, “Olaydan iki hafta önce anneanneme gitmiştim. Zaten sürekli yatılı kalmaya gidiyordum. Son bir ayda da Gözde'nin gelip gittiğini söylemişti. Fatura bahanesiyle geldiğini söylemişti. O gün yine fatura getirdi. Faturaları aldım kapıyı kapatacaktım tekrar sohbet etmek için bana yöneldi. Benimle ilgili sorular sordu ‘sık sık geliyor musun' diye sordu. ‘Ne zaman geldin ne zaman gideceksin' diye sohbet etmeye çalıştı ben onu eve almadım. Olay günü evimdeyim. Olaydan önce anneannem Gözde'nin eve sürekli kahve, çay içmeye gelip gittiğini söylemişti” dedi.

“Bu suçları ben işlemedim”

Sanık Gözde ise “Tanık Büşra Kurt'un beyanları doğru değil. Maktulün evine girip kahve içip çerez yemem söz konusu bile değildir. Kapıdan Büşra ile konuştuğumda halimi hatırımı sordu ben de ona sordum. Büşra bana ‘Ablacım buyur içeri gir” dedi. Ben de ona annenle konuşmuyorum o yüzden içeri gelmem dedim. Ben söyleyebileceğim her şeyi söyledim. Bu suçları ben işlemedim. Beraatımı ve tahliyemi talep ediyorum” dedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede 25 Nisan 2021'de Bağcılar'da meydana gelen olay anlatılmıştı. İddianamede olay günü polis ekiplerine yangın çıkarmak suretiyle yağma suçunun işlendiğine dair ihbar geldiği açıklanarak, polis ve sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesinin ardından evde yanmış şekilde bulunan Gülcemal Coşar'ın hastaneye kaldırıldığı iddianamede belirtilmişti. Gülcemal Coşar'ın kaldırıldığı hastanede yanık tedavisi görürken hayatını kaybettiği de iddianamede ifade edilmişti. İddianamede sanık Gözde Aytar ile maktul Gülcemal Coşar'ın komşu oldukları, Gözde Aytar'ın zaman zaman maktulün evine girip çıktığı anlatılmıştı. Olay günü Aytar'ın maktulün kolundaki bilezikleri yağmalamak amacıyla maktulün evine girdiği ve önce tülbent ile boğmaya çalıştığı ardından kolundaki bilezikleri zorla alarak, maktulün üzerine yanıcı ve yakıcı madde döktüğü de iddianamede belirtilmişti. Gözde Aytar'ın komşusunu ateşe verdiği ardından bilezikler ile evi yanar halde terk ettiği ve yağmalanan bileziklerin boşluk bir alanda bulunduğu iddianamede kaydedilmişti. İddianamede sanık Gözde Aytar hakkında ‘yangın çıkararak kasten öldürme', ‘konuttan yağma' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis ile 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.