Kongre ve konferanslar İstanbul'a dönmeye hazırlanıyor

Kongre ve konferans turizminde 2010 yılında dünyada 7'nci sıraya kadar yükselen İstanbul, tekrar kongrelerin ilgi odağı haline geliyor.

Kongre turizminde altın dönemini 2010 yılında yaşayan Türkiye, dünyada en çok kongre yapılan 18'inci ülke olurken, İstanbul dünya şehirleri arasında 7'nci sıraya kadar yükseldi. 2010 yılını bu rekor rakamlarla kapatan Türkiye'deki kongre turizminin 2019'da popülerliğini yeniden kazanması bekleniyor. Bu yıl geçen yıllara göre büyük ölçekli uluslararası konferanslar İstanbul'u daha fazla tercih ederken, konferans oteli olan Hilton İstanbul Bomonti de birçok büyük organizasyona ev sahipliği yapacağını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre; söz konusu otele gelen büyük ölçekli uluslararası konferans talepleri önceki 2- 3 yıla oranla 2019 yılında artarken, sonraki yıllarda da İstanbul'un kongre turizmi için en önemli destinasyonlar arasında yer alması bekleniyor.

Kongreye gelen 2 bin 200 dolar harcıyor

Açıklamaya göre, Türkiye'ye gelen turistlerin kişi başı ortalama harcaması 700 Dolar. Bu rakam kongre turizmi noktasında bakıldığında dünyada 2 bin 200 Dolar seviyesinde. Kongre turizminin tekrar güçlenmesi halinde Türkiye'nin 2023 yılı hedefi olan 60 milyar dolar olan turizm hedefinin tutturulmasına da destek olacak.