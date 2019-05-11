Kongrede gergin dakikalar

Beşiktaş'ta gerçekleşen Olağan İdari ve Mali Genel Kurul'da gergin dakikalar yaşandı. Başkan Adayı Hürser Tekinoktay'ın Metal-İş sendikası üyelerinin dışarıya çıkmasını istemesinin ardından ortalık karıştı. Bu sırada yoğun yağış nedeniyle trafo arızalandı ve salonun da elektrikleri gitti.

Beşiktaş'ta yapılan Olağan İdari ve Mali Genel Kurul'da Beşiktaşlı olmayan üyelerin yer aldığı iddiası ortamı gerginleştirdi. Beşiktaş'ta yarın yapılacak olan Olağan Seçimli Genel Kurul'da başkan adayı olan Hürser Tekinoktay'ın sözleri üzerine bazı kişilerin salondan çıkarılması istendi. Tekinoktay, salonda Beşiktaşlı olmayan kişilerin bulunduğunu belirterek, “Burada bulunan bütün gerçek Beşiktaşlıları saygıyla selamlıyorum” ifadelerini kullandı. Bunun üzerine Divan Kurulu Başkanı Atıf Keçeci, “Buradaki herkes gerçek Beşiktaşlıdır” cevabını verdi. Keçeci'nin sözlerinin ardından konuşmasına devam eden Hürser Tekinoktay, “Metal-İş sendikası üyeleri olan, Galatasaraylı, Fenerbahçeli, Bursasporlu kişileri dışarıya davet ediyorum. Dışarı çıksınlar” dedi. Bu sözlerin ardından ise salonda bazı isimlere büyük tepki gösterildi. Yaşanan gerginliğin ardından spor şubeye bağlı emniyet kuvvetleri salona geldi bu bölümde bulunan kişilerin salon dışına çıkarılması istendi. Bu sırada başlayan yoğun yağış nedeniyle Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nin trafosunda arıza yaşandı ve elektrikler gitti. Jeneratörün devreye girmesinin ardından salona tekrar enerji verildi. Hürser Tekinoktay'ın konuşması sırasında yaşanan gerginlik sırasında birçok kişinin, sendika üyesi oldukları iddia edilen kişilere tepkisi devam etti. Bu sırada Başkan Fikret Orman da konuya müdahil olarak ortamın yumuşamasını istedi. Gerginlik, sendika üyesi ve Beşiktaşlı olmadığı iddia edilen kişilerin, emniyet güçlerinin eşliğinde salondan ayrılması sonrasında son buldu.