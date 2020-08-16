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Konsolos Revenko'dan DATÜB'e ziyaret

Ukrayna İstanbul Başkonsolosluğunda görevli konsolos Serhii Revenko, İstanbul’da bulunan Dünya Ahıskalı Türkler Birliği Genel Merkezini ziyaret etti.

Ukrayna İstanbul Başkonsolosluğunda görevli konsolos Serhii Revenko, İstanbul'da bulunan Dünya Ahıskalı Türkler Birliği Genel Merkezini ziyaret etti.


Revenko, DATÜB Genel Sekreteri Fuat Uçar ile bir araya gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile Ukrayna'dan savaş bölgelerinden çıkarılarak Türkiye'ye getirilen ve Erzincan'ın Üzümlü ilçesine yerleştirilen Ahıskalı Türklerin durumları ve DATÜB faaliyetleri hakkında bilgi alan Revenko, Türkiye'de yaşayan Ukrayna vatandaşı Ahıskalı Türklere konsolosluk işlemlerinde her zaman yardımcı olmaya hazır olduklarını belirtti.


DATÜB Genel Sekreteri Fuat Uçar ise Türkiye'nin, Ukrayna'dan getirilen Ahıskalı Türklerin vatandaşlık haklarının kazanılması, Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde yaşayan Ahıskalı Türk ailelere daha fazla istihdam sağlanması gibi çalışmaları ve DATÜB'ün bu çalışmalardaki yeri hakkında konuşarak gelecekte Ukrayna İstanbul Başkonsolosluğu ile birlikte yapılacak ortak faaliyetler ile ilgili fikir alışverişinde bulundu.

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