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Kontrolden çıkan araç benzinliğe daldı: 1 yaralı

Başakşehir’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç kontrolden çıkarak benzinliğe daldı.

Başakşehir'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç kontrolden çıkarak benzinliğe daldı. Yakıt pompasına çarpan araç yan yattı, sürücüsü yaralandı.


Olay, Başakşehir Başak Mahallesi Reşat Nuri Güntekin Caddesi üzerinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç kontrolden çıkarak benzinliğe daldı. Yakıt pompasına çarpan araç yan yattı. Aracın sürücüsü ise yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaralı sürücüyü araçtan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.


Polis ekipleri olay yerinde inceleme başlattı.

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