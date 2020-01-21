Kontrolden çıkan araç takla atıp ters döndü: 1 yaralı

Sultanbeyli'de virajı döndüğü sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetimi kaybettiği araç taklalar atıp trafik levhasına çarparak ters döndü. Araçta sıkışan yaralı sürücü kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Sürücünün kurtarıldığı anlar vatandaşın cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Sultanbeyli Kuran Kursu Caddesi üzerinde saat 12.15 sıralarında meydana gelen kazada, iddiaya göre Muhammed Yoldaş otomobiliyle virajı döndüğü sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç yolda taklalar attı ardından trafik levhasına çarparak ters döndü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü itfaiyenin ve vatandaşların yardımıyla sıkıştığı yerden kurtarıldı. Yaralı sürücü olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazaya tanık olan vatandaş, "Orada bekliyorduk, baktım ters döndü. Çocuğun çenesi kitlenmişti. Kendine geldi, başım ağrıyor dedi sonra bilinci kayboldu. Ambulansı aradık, geldiler götürdüler” dedi.

Yaralı sürücünün araçtan kurtarıldığı anlar cep telefonu kamerasınca kaydedildi.