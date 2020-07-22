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Kontrolden çıkan kamyon bariyere çarpıp trafik levhasını devirdi

Pendik TEM otoyolunda seyir halindeyken kontrolden çıkan bir kamyon, yol ayrımında bulunan bariyere çarparak trafik levhasını devirdi.

Sürücü, feci kazayı yara almadan atlattı.


Kaza, TEM otoyolu Pendik Kurtköy mevki'inde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Alaaddin Öztepe yönetimindeki Mercedes marka kamyon, seyir halinde olduğu sırada bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan kamyon yol ayrımında bulunan bariyere hızla çarptı. Kamyonun çarptığı trafik levhası çarpmanın etkisiyle devrildi. Kamyon sürücüsü Öztepe kazayı yara almadan atlattı. Olay yerine ihbar üzerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle yolda bir süreliğine trafik yoğunluğu yaşandı.

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