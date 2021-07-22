Kontrolden çıkan lüks otomobil aydınlatma direğine çarptı, sürücü olay yerinden kaçtı

Kadıköy'de alkollü olduğu iddia edilen bir sürücü, virajı alamayarak yaptığı kaza sonrası lüks aracını kaza yerinde bırakıp kaçtı.

Kaza, Kadıköy Suadiye Mahallesi'nde Çetin Emeç Bulvarı Maltepe istikametinde meydana geldi. Saat 04.30 sıralarında alkollü olduğu iddia edilen sürücünün kullandığı 34 YTN 07 plakalı lüks otomobil sahil yolunda aşırı hızla girdiği virajda kontrolden çıkarak önce yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı, sonra da yeşil alana sürüklenerek durabildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri sürücünün olay yerinden kaçtığı bilgisine ulaştı. Kaza sonrası lüks otomobil kullanılamaz hale gelirken, polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı.