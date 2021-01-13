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Kontrolden çıkan minibüs önce kaldırıma çıktı ardından yolda yan yattı

Ataşehir TEM otoyolu Çamlıca gişeler mevkisi yan yolda ilerleyen bir ticari minibüs kontrolden çıkarak önce kaldırıma çıkıp çitleri ve direği devirdi, ardından yola devrilerek yan yattı.

Minibüs içerisinde sıkışarak yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırılırken, kaza nedeniyle yolda trafik yoğunluğu oluştu.


Kaza, Ataşehir TEM otoyolu Çamlıca gişeler mevkisi güney yan yolda saat 12.45 sıralarında meydana geldi. Fethi Sümer kontrolündeki Ford marka kapalı kasa ticari minibüs, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Kaldırıma çıkıp yolun kenarındaki çitleri ve direği deviren minibüs ardından yan yatarak yola devrildi. Yan yatan minibüsün sürücüsü araç içerisinde sıkışarak yaralandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralıyı araç içerisinden alarak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı Fethi Sümer, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle yolda trafik yoğunluğu oluştu. Yan yatan minibüs çekici ile devrildiği yerden kaldırılarak götürüldü.

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