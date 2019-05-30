Kontrolden çıkan otomobil defalarca takla attı: 4 yaralı

Silivri'de TEM Otoyolu'nda kontrolden çıkan otomobil defalarca takla attı, 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında TEM Otoyolu Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Meryem E., Betül A., Serpil S. ve Gülşah A.'nın bulunduğu otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Otomobil defalarca takla attıktan sonra ters döndü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık görevlileri sevk edilirken yaralılara ilk müdahale çevredeki vatandaşlar tarafından yapıldı. Yaralılar ambulanslarla Silivri Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.