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Kontrolden çıkan otomobil köprü ayaklarına çarptı: 2 yaralı

Bakırköy’de seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce köprü ayaklarına çarptı, sonra karşı şeride girdi, kazada 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

Bakırköy'de seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce köprü ayaklarına çarptı, sonra karşı şeride girdi, kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.


Kaza, saat 00.30 sularında Bakırköy ilçesinde Yeşilköy Demiryolu Alt Geçidi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Florya istikametine seyir halinde olan Tünay U., idaresindeki 34 RZ 5585 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil orta refüjü aştıktan sonra köprü ayaklarına çarptı, ardından karşı şeride girdi. Kazada, sürücü Tünay U. hafif, araçta bulunan Dilara U. ise ağır yaralandı.


Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta sıkışan yaralıları kurtararak, sağlık ekiplerine teslim etti. Ağır yaralanan Dilara U., zaman zaman acıya dayanamayarak feryat etti.


Yaralı Dilara U., uzun uğraş sonucu sağlık ve itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarıldı. Yaralılara yapılan ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı.


Aracın motorunun yerinden çıktığı ve ön kısmının büyük bir hasar gördüğü öğrenildi.


Kaza nedeniyle her iki şeritte bir süre trafiğe kapatıldı. Kazaya karışan aracın çekici ile kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.


Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.

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